Borja González: "Subsistir del cómic es muy complicado, una pelea continua"

El Premio Nacional del Cómic 2023, Borja González, visitó este lunes la Filmoteca, dentro de los encuentros con autores que organiza el Centro Andaluz de las Letras en Córdoba. El profesor de Dibujo e ilustrador cordobés Andrés G. Leiva se sentó con González y entre los dos destriparon la obra del autor, que según comentó, «se inspira sobre todo en el cine y la literatura» y de la que Borja destaca como rasgos principales «mi querencia por el misterio, la búsqueda de la belleza en la construcción de páginas y el humor». Lector empedernido de cómics, asegura que hay muchos autores que le atraen, "aunque cada vez cuesta más estar al día de todo lo que sale", confiesa, "he leído un poco de todo, desde el francés Jean Giraud (Moebius) a Edward Gorey, Tom Gauld, autores japoneses...".

Según Leiva, el autor de la trilogía Las tres noches tiene «una forma muy particular de contar las historias en las que por ejemplo utiliza exclusivamente femeninos, y que no te deja indiferente». En su opinión, «posee un estilo muy definido con el que construye un mundo propio y una narración atípica muy bien armada, en la que los personajes no sabes a veces adónde van, de dónde vienen y por qué le pasan las cosas y que te obliga a estar muy atento».

Para el Premio Nacional, su obra más redonda es El pájaro y la serpiente, pero fue Espíritu nocturno, por la que le concedieron el galardón, la que más le costó y de la que se siente más orgulloso. Su favorita, sin embargo, es La Reina Orquídea, «donde descubrí el estilo que estoy trabajando ahora». Aunque hasta hace poco, percibía que su público era más femenino que masculino, ha notado que desde que ganó el premio ha llegado a más gente, algo que percibe también a través de las redes sociales y ha alcanzado la paridad. La explicación a que todos sus personajes sean mujeres no tiene nada que ver con sus lectores y se debe a que se siente "más cómodo trabajando con personajes femeninos", aseguró.

Borja González, al fondo, con algunos de los libros que ha publicado. / CÓRDOBA

Más interesante para el lector, más duro para los autores

Borja González explicó a este periódico que el panorama actual del cómic es muy interesante desde el punto de vista del lector, «porque cada vez hay más autores, hombres y mujeres, y una enorme variedad de obras», pero aunque se publica y se vende más, la situación laboral de los autores es muy precaria. «Vivir o subsistir del cómic es muy complicado, una pelea continua», aseguró, «somos autónomos y aunque se trabaja con adelantos de la editorial, difícilmente cubren el año y medio que dura la elaboración de un cómic, lo que obliga a muchos a trabajar en otra cosa para poder comer o, si tienes suerte como yo, a diversificar haciendo portadas, cartelería...».

Según Leiva, el cómic se ha considerado tradicionalmente el género pobre frente al cine o la literatura y aunque está ganando adeptos, aún cuesta llegar al público generalista. "Afortunadamente, desde que Paco Roca abrió la brecha con Arrugas, el cómic se está abriendo cada vez más a otros lectores, lo que se demuestra en el hecho de que un autor de cómic se incluya en estos encuentros del Centro Andaluz de las Letras", aseveró. El evento contó con público muy diverso interesado en el género, incluidos muchos alumnos de dibujo de la Escuela Dionisio Ortiz.

Actualmente, Borja González está trabajando en su nuevo libro, que espera que salga en 2025. "Todavía no puedo decir mucho porque estoy peleándome con él ahora, pero va a estar más cerca de una fantasía más directa y sin coartadas, una fantasía más convencional".