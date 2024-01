Acostumbrados nos tiene El Ambigú de la Axerquía a traernos joyas musicales y la noche de ayer no fue una excepción. Este viernes, aterrizó en Córdoba Al Dual, para dejar claro una vez más quien manda en el rockabilly patrio.

Corría el año 2018 cuando fue galardonado con el premio al Mejor Solista Masculino Internacional en los célebres Ameripolitan Music Awards, celebrado en la ciudad de Nashville desde 1959 e ingresó en el prestigioso Rockabilly Hall Of Fame de Nashville convirtiéndose también en artista oficial de la reconocida marca de guitarras Gretsch Guitars.

Presentó su gira Reel to Reel a una sala en la que no faltó nadie de la vieja guardia rocker de nuestra ciudad. Rockabilly Train fue el pildorazo de salida de un concierto que rozó la perfección con un Al Dual y su banda en estado de gracia. Exprimiendo al máximo los sonidos añejos y primigenios de su guitarra Gretsch, no dio tregua a una parroquia rockera entregada totalmente al murciano.

Lo acompañó su banda habitual formada por Mila Rodríguez, a la guitarra de ritmo; Alfonso Múgica, al bajo, Nelo Cafaro, en el teclado; Guille Cosaldo al saxo y un tremendo Kiki Tornado, a la batería.

Con una puesta en escena impecable y elegante, nos regaló un concierto de los que dejan poso. La musicalidad de Al Dual está repleta de pureza y verdad y esos sentimientos se transmiten al público que, sin duda, supo apreciarlo.

El rockabilly aun siendo un género minoritario está muy presente en el panorama rockanrolero de nuestro país y anoche tuvimos en nuestra ciudad a uno de sus grandes representantes.

Canciones como Cadillac Funk, Sue sue sue o Gold and Silver, todas de su último disco Reel to Reel, que da nombre a la gira, fueron desfilando de un repertorio en el que, por supuesto, no faltó la impresionante balada When I Was Younger, cargada de nostalgia y de una musicalidad exquisita.

Parco en palabras hacia el público desde el escenario, una vez terminado el recital, Al Dual bajó de las tablas para, muy amablemente, hablar y fotografiarse con los fans. Todo un caballero del rockabilly que nos deja un grato recuerdo.