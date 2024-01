Córdoba es una ciudad que despierta pasiones y que ha sido cuna de infinidad de artistas como Julio Romero de Torres, Góngora o India Martínez, entre muchísimos otros. Y es que, sus calles, ritmo de vida, aroma y monumentos han sido objeto de gran cantidad de poemas y canciones. Sobre nuestra ciudad hay multitud de canciones que destacan su belleza e historia, y todas con una cosa en común: su amor por ella. Te destacamos cinco de ellas.

Manuel Carrasco

El artista de Isla Cristina le ha dedicado una canción a cada una de las capitales de provincia de Andalucía y, por supuesto, Córdoba no es menos. Carrasco publicó un vídeo con el tema e imágenes de los lugares más emblemáticos pocos días antes de su último concierto en la plaza de toros. La letra es una sucesión de referencias a la Judería, la Mezquita-Catedral, la Calahorra, el Puente Romano, la Paz y la Esperanza en Miércoles Santo o el Cristo de los Faroles. "Córdoba la sultana, tú musa del poeta / Por eso cuando me bailas, es que pierdo la ‘chaveta’”, reza el estribillo.

Todo un clásico y un himno de la ciudad y de los cordobeses, 'Córdoba' del que es seguramente el grupo más famoso de la ciudad, Medina Azahara, es un tema histórico que incluso ha sido versionada en diferentes ocasiones. En ella, no solo se pone en valor el pasado de la ciudad, sus rincones y la sensación que genera en todo aquel que la conoce, también la relación que tiene el artista con ella, especialmente cuando llega la noche.

Cantores de Hispalis

El grupo sevillano está muy vinculado a la localidad, hasta el punto de haber escrito el tema 'A Córdoba'. Con su característico estilo, la letra se sale de las alusiones típicas y homenajea al flamenco que brota por ella con versos como "Quisiera ser los compas flamencos de noche blanca / Y en tus entrañas bailar al son de una soleá / Con tañios de sonanza / y quisiera ser el río que atraviesa ese salero" y a su personalidad, ya que la define como un lugar con "poderío", "salero" y "garbo".

Ecos del Rocío

El tema más diferente de esta lista, y es que, el grupo roteño dedica su sevillana 'Córdoba', no a la ciudad, sino a la provincia. Para ello, menciona a todos los pueblos de ella en lo que es un toda una declaración de amor. "¿Y qué más da si he nacío / en Almodóvar del Río / Algallarín o Posadas / si mi mare me he parío / en mi Córdoba la llana?" cierra esta mítica canción.

Álvaro Vizcaíno

Y hablando de elogios, este es uno de los más recientes a Córdoba, ya que salió en 2012. Álvaro Vizcaíno, en su álbum 'Esa Parte de Mí' interpreta 'Córdoba de mis amores' donde, acompañado de su guitarra recorre los lugares y calles más populares mientras habla de los aromas que la impregnan y los sentimientos que les evoca.