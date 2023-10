The Chords UK han regresado al escenario para hacer varios shows tras la gran acogida de su gira del año pasado aprovechando para presentar Big City Dreams , un nuevo EP en formato vinilo editado el pasado mes de septiembre por el sello español, Brixton Records. Y una de esas citas tendrá lugar en el Ambigú de la Axerquía el miércoles 1 de noviembre, a las 21.00 horas.

The Chords fue una de las bandas que lideraron el llamado "resurgimiento o revival mod" de finales de los 70 junto a otras como The Lambrettas, Secret Affair, y por supuesto los enormes The Jam en sus inicios. De hecho, Weller era fan de la banda y solía acudir a sus conciertos y describió a Chris Pope como "el mejor compositor de su generación".

Maybe Tomorrow , Something 's Missing, Now It' s gone o The British Way Of Life son algunos de los grandes clásicos del grupo y que ocuparon puestos en los top Uk.

La banda se disolvió alrededor de 1981 y regresaron en 2010 con el line-up original para promocionar un nuevo single y hacer una gira por Inglaterra. Pero será a partir de 2012 cuando la banda se renueva y comienza una constante actividad con giras por Europa, Australia y Japón, regalando a su público Take on Life (2016) y Nowhere Land (2018), este último con grandes críticas en los medios, y donde Chris Pope vuelve a demostrar ese talento y sello personal con un sonido más contemporáneo.

El nuevo disco, Big City Dreams, salió en febrero de 2022 y lo presentaron haciendo varios shows por España . También tocaron este verano en el festival Motorbeach. Ahora la banda ha regresado para hacer varios directos aprovechando la salida de un nuevo EP que presentará además de tocar todos sus grandes clásicos.