El público despidió anoche despidió anoche a la pianista Alba Ventura al grito de bravo y en pie, tras su concierto La Appassionata, uno de los platos fuertes de la 14 edición del Festival Internacional de Piano (FIP) Guadalquivir, que con Encarnadas: Mujeres-Patrimonio-Piano rinde homenaje a las mujeres apasionadas, libres, valientes y fuertes que a lo largo de la historia han logrado que su voz fluya a través de la música.

A una de esas “appassionatas”, Alicia de Larrocha, estuvo dedicado el concierto de Ventura, que rindió tributo a la mujer apasionada, resiliente, llena de certezas, pero también de claroscuros. También a esa dualidad que se impone ante una mujer que debe elegir entre ser libre o corresponder al amor. Y lo hizo con un escogido programa que inició con preludios de Chopin, esos pequeños retazos de melodías hechas todas y cada una de ellas para comunicar una idea o un sentimiento y que en las manos de la catalana llevaron al público a vivir un auténtico carrusel de emociones.

La segunda parte del concierto fue un emotivo homenaje a la considerada mejor pianista española del siglo XX, Alicia de Larrocha, que este 2023 cumple el 100 aniversario de su nacimiento. Niña prodigio, dio su primer concierto a los seis años, logrando ser la pianista de nuestro país con mayor proyección internacional, ganadora de 2 Grammys y alzada como Mejor Artista del Mundo en 1977. De Larrocha nos dejó un vasto legado a través de numerosas grabaciones del repertorio musical español y para homenajearla no hay mejor intérprete que Alba Ventura, que fue discípula de la propia Alicia, de quien recibió clases magistrales, y que transportó al público a través de un programa de enorme pasión y colorido ibérico impecablemente ejecutado y con el que logró una extraordinaria conexión con los asistentes al Gran Teatro.

El programa dio comienzo con Ofrena, de la propia De Larrocha y continuó con una selección de preludios de Federico Mompou dedicados a la homenajeada. La velada continuó con selección de tonadas de Joaquín Nin-Culmell -Canción del labrador, Copla castellana, Copla extremeña, Canción otoñal (vascongadas) y Seguidilla murciana (a Alicia de Larrocha)- para culminar con Sevilla y Castilla de la Suite Española de Albéniz y Allegro de concierto y El Pelele de Granados.

Una amplia trayectoria

Alba Ventura ejerce como profesora en el Conservatorio Superior de Música del Liceu. Nacida en Barcelona, debutó como solista a la edad de trece años junto a la Orquesta de Cadaqués y Sir N. Marriner en San Sebastián y en el Auditorio Nacional de Música. Desde entonces su carrera como solista no ha parado de crecer con invitaciones de auditorios como el Wigmore Hall, el Barbican y la Iglesia de St. Martin in the Fields, Concertgebouw de Ámsterdam, Musikverein, Cité de la Musique de París, y la Sala Svetlanovsky de Moscú entre otras, habiendo tocado además de en las principales salas españolas. Su actividad internacional también la ha llevado a actuar en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Nueva Zelanda y China. Ha sido dirigida por personalidades como Antonini, Harth-Bedoya, Hogwood, Mas, Pons, Oue, Ros Marbà y Vásary, y ha colaborado con importantes orquestas como la Philharmonia y Hallé, London Mozart Players, Filarmónica Nacional de Hungría, la Sinfónica Nacional Checa y las principales orquestas españolas.

