El cantante y compositor cordobés Antonio José lanza su nuevo disco El pacto, un trabajo en el que quiere mostrar "toda su esencia, lo que siente y su verdad, contando distintas historias que cada uno de nosotros podemos vivir". En un comunicado de prensa, la discográfica del artista de Palma del Río explica que el título tiene mucho que ver con ese pacto que el cantante quiere tener con su público y mostrar que, pase lo que pase, sigue siendo fiel a sus ideas y a sus principios musicales y vitales. Aún así, no deja de investigar nuevos sonidos con los que se siente cómodo, como queda patente en su single La Noche perfecta.

Grabado entre Madrid, Sevilla y Miami, El pacto es un viaje de emociones de 10 canciones, que cuenta con la colaboración de dos grandes amigos del artista que han querido sumarse a este nuevo proyecto: el primero, Miguel Poveda en la canción El plan y el segundo, el artista mexicano Kurt que ha participado en Tengo.

Antonio José ya tiene programados algunos conciertos de su gira (las entradas ya están a la venta), que dará comienzo el 10 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada.

Las canciones de 'El pacto' según su autor

Desenamorado. Después de una ruptura, cuando al cabo de un tiempo, uno de los dos quiere volver, pero el otro dice que no, que ya está cansado, que el tiempo ya pasó, que es el momento de pasar página. Es una canción donde se me nota bien mi acento, mis raíces, por eso me gustaría que la conocieran como "desenamorao".

Se me olvidó. Es una de las más importantes del disco. Es la historia real de un amigo en un momento en el que estaba destrozado. Su historia de desamor me hizo reflexionar y apareció esta canción. Es un tema con el que todo el mundo podría sentirse identificado, ya que es un relato que nos podría pasar a todos. "Se me olvidó cómo vivir sin ti en mi habitación... Me tienes buscándote en el fondo de las copas de champán que me tomaba para fingir que te había olvidado, y aquí sigo pintándome un futuro..."

Fingir amor. A veces el no querer hacer daño hace que engañemos a nuestro propio corazón para no aceptar la realidad. Aunque nuestra cabeza nos dice que esto se ha acabado, nuestro corazón mira para otro lado y sigue insistiendo en intentarlo. Es la crónica de una ruptura anunciada.

El tiempo. Es una canción que me rompe entero. Me cuesta mucho trabajo decir "te quiero", por eso aprovecho para decirlo de otra manera: con esta canción en la que trato de explicar lo importante que es decirlo. No quiero cansarme de decirle a la gente a la que está a mi lado lo especial que es para mi, pero se lo digo a mi manera. Me cuesta mucho decir "Te quiero" a mis seres queridos, pero me cuesta menos hacerlo a través de una canción.

Cómo dejarte ir. Es el nuevo sencillo que sale con el disco a la venta. "Cómo dejarte ir, cómo te suelto. Quiero dejarte ir, pero no puedo. Si a cada rato me tropiezo en tu recuerdo...". Es imposible dejar de pensar en una persona. No deja de estar en mi mente.

El vídeo de Como dejarte ir ha sido el tercer vídeo que el artista graba en México estos últimos 12 meses, nos enseña a una pareja que en el parque de Xochimilco (CDMX), se conceden el poder mutuo de enamorarse, de acariciarse y de, por un instante, hacer que el mundo de su alrededor pare y ellos sean los únicos especiales. Como en la cruda realidad, el amor a veces termina o tiene que separarse y aunque una persona se haya ido y la echemos de menos, siempre nos quedará poderla recordar. El videoclip ha sido producido por La Cantina Flms y dirigido por Falsos poetas, en la productora Laura Ocampo.