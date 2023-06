"El amor al flamenco va contigo igual que el color de tus ojos"

Tras un parón creativo, la ‘niña’ de Cádiz por excelencia vuelve a hacer gala de su sencillez y sentimiento en Camino, un nuevo disco en el que redirige su trayectoria artística para seguir con fuerza en la fusión de flamenco y pop y que este sábado lleva a la Plaza de Toros de Córdoba, con un directo en el que promete dar un aire renovado a las canciones atemporales que han marcado a varias generaciones.

¿Por qué ha tardado cinco años en publicar un nuevo álbum?

Había terminado de hacer el disco que grabamos en directo, en el Teatro Real, Realmente volando, de colaboraciones. Anteriormente habíamos hecho el Bajo tus alas, que supuso una locura de trabajo. Necesitaba un tiempo para hacer el nuevo repertorio. También coincidió la pandemia y eso nos retrasó porque nos llevó a cambiar los tiempos y hacerlo todo de otra manera.

¿Cuál es el motivo de este nuevo Camino?

Los discos reflejan los momentos que estoy viviendo y con estas canciones me apetecía transmitir alegría. Como artista, pienso que esa emoción es la que he querido transmitir siempre dentro del flamenco. Define lo que soy y mi personalidad. Mi esencia. Después de la pandemia, una vivencia tan fuerte, nos dimos cuenta de lo importante. Era complicado mostrar en ese momento la alegría al público teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando.

El tema Osú qué niña, ¿Es un reflejo de su infancia?

En realidad es una canción inspirada en mi hija pastora, que está en una edad muy bonita, viviendo momentos nuevos, llenos de ilusión. También me gusta reflejarme en ellos, claro, vivirlos con ella. Ha sido la carta de presentación del álbum. Me veo en su forma de ser, pero ella lleva por delante otro camino que no tiene nada que ver con el mío. Le gusta la música, pero no creo que vaya a tirar por ese mundo. A nivel personal, como ella es, me reflejo y me identifico.

El tema Yo nací para vencer evoca esa fuerza femenina que ha caracterizado a su trayectoria, ¿Cuál es la mejor forma para la mujer de reivindicar su lugar en el arte?

Tenemos nuestro espacio. Evidentemente hay momentos en esta profesión que son más complicados porque a nosotras nos cuesta más, en general, establecernos. Pero ocupar tu espacio es hacer las cosas bien, con gusto y con amor, que es lo más importante.

En esa letra ha colaborado su marido, Julio Jiménez ‘Chaboli’, ¿Hasta qué punto es fundamental vuestra colaboración artística?

Lleva siéndolo muchos años, desde allá por el 2002, con el disco María. Fue un punto importante porque desde entonces trabajamos juntos para componer las canciones. Es ya nuestra forma de vida. En casa siempre están presentas la guitarra y el piano y Chaboli siempre está buscando ideas. Siempre surgen cosas. A veces también están las niñas de por medio para dar su versión y su opinión.

Tan acostumbrada como está a llenar grandes aforos, ¿echa de menos cantar en un ambiente más íntimo?

Es bonito también. Pero creo que lo que hago sí me da esa oportunidad de acudir a ambientes más pequeños, teatros. En invierno se dan más ese tipo de citas. En verano es momento de los festivales, surgen actuaciones en lugares abiertos, que admiten más público. En estos lugares siempre es genial recibir el calor de tanta gente, pero también lo es dejarte llevar con un público atento de otra manera, porque el teatro ofrece otras sensaciones.

Sigue confiando en sacar un disco en lugar de explotar el single

Bueno, no sé si voy a poder seguir confiando porque el formato CD se está terminando. A penas quedan sitios donde se puedan escuchar, ni siquiera en los coches. Sí es cierto que a gran parte de mi público le gusta tener el formato físico para leer las letras, saber con detalle cómo se ha grabado y quienes han participado. Pero son los menos. Es curioso porque ahora se está recuperando la afición del vinilo y cuando yo empecé se producía el CD porque el vinilo prácticamente no existía.

¿Cuál es la clave para meterse en el bolsillo tanto a los puristas como al gran público?

No es fácil, la verdad. Veo necesario hacer siempre las cosas con cariño y dando lo mejor de una misma. Estar actualizada para seguir atrayendo al público joven. Por otro lado, perseguir lo bonito. Pero eso va impreso en la condición de cada artista y cada uno lo realiza de una manera. No creo que sea algo posible de imitar.

Podría haber hecho más experimentos o irse fuera, pero la tierra siempre ha estado unida a su música

Sí, totalmente. Estoy orgullosísima de donde vengo y de donde soy, de la música que hago. Estoy feliz de que me haya tocado este género.

¿Cómo lo hace para seguir enamorándose del flamenco día a día?

No creo que una tenga que hacer nada en especial. Es algo que va contigo y sale solo. El amor al flamenco va contigo como el color de tus ojos.

¿Diría que sigue siendo una soñadora?

Sí, sí, sí. Siempre lo he sido y creo que siempre lo seré.

¿Qué tiene preparado para el concierto de este sábado?

Sobre todo, estará presente el nuevo disco, un trabajo muy especial. Por otro lado, hemos dado la vuelta a las canciones que venimos haciendo desde hace más de veinte años con nuevos arreglos, otro aire más fresco. Hemos logrado revitalizar un repertorio importante, labrado después de tantos años.