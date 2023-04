La eutanasia, el feminismo, el cine hecho por mujeres, cartas de amor, la literatura, los efectos de la pandemia… Sobre estos y muchos otros temas ha escrito desde 2019 Lola Alonso en las páginas de Opinión de Diario CÓRDOBA, artículos de los que ahora reúne 20 en un libro que ha titulado Y que la vida nos siga sorprendiendo y que ha sido presentado este miércoles en la librería La República de las Letras durante un acto que ha contado con la intervención de la periodista María Olmo, exresponsable de esta sección del periódico, que la definió como «una persona sólida y entusiasta que podía aportar una visión distinta al periódico».

«Este trabajo me ha sacado de mi zona de confort, ha sido un regalo de la vida que María Olmo haya contado conmigo para estas colaboraciones», ha señalado Alonso, que ha reconocido haberse sentido con «plena libertad en cuanto a temáticas y tiempos». «A veces, tener ese tiempo me suponía un exceso de ideas, eran muchos los temas de los que podía escribir y me costaba trabajo seleccionarlos», ha continuado la colaboradora, que ha asegurado que siempre se ha inclinado hacia asuntos «más universales que actuales. Una serie de reflexiones provocadas por la emoción».

"Ya no me sonrojo"

En esta faceta de columnista la autora nunca se ha censurado a sí misma, aunque ha ido aprendiendo a «estar expuesta». «Tengo un posicionamiento ante la vida y mis artículos son una serie de reflexiones basadas en las emociones, sobre todo el miedo y la alegría, que está poco valorada, y con el tiempo he ido soltándome y perdiendo el pudor, ya no me sonrojo», ha confesado Alonso, que se siente muy orgullosa de la edición de este libro, que cuenta con la colaboración de su hija Blanca en las ilustraciones; la de su hijo, que ha seleccionado varias citas, y la de Antonio Briones en el prólogo. «Quería algo muy personal y que transmitiese la alegría de vivir al abrirlo», ha concluido Lola Alonso.