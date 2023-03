La Orquesta de Córdoba actuará este jueves 23 de marzo en el Gran Teatro, a partir de las 20.00 horas, con Suite de Melodias Inglesas”, título del 7º programa de la temporada, en el que se interpretarán, de la mano de la directora Catherine Larsen-Maguire, obras de tres extraordinarios compositores ingleses del siglo XX, Benjamin Briten (1913-1976), Michael Tippett (1905-1998) y Ralph Vauchan Villiams (1872-1958). Tres compositores con caminos compositivos paralelos pero diferenciados.

Será un concierto para disfrutar de un tríptico sonoro, con la Suite sobre melodías folklóricas inglesas, op. 90 (1974) de Benjamin Britten, el Divertimento sobre Sellinger's Roun para orquesta de cámara (1954) , de Michael Tippett y la Quinta sinfonía nº 5 en re menor (1943) de Ralph Vaughan Williams.

Una solicitada directora de orquesta

Catherine Larsen-Maguire centró su atención exclusivamente en la dirección orquestal en 2012 tras una exitosa carre­ra como fagotista principal en la Komische Oper de Berlin. Desde entonces se ha convertido en una solicitada directo­ra, habiendo desarrollado estrechas relaciones con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovena, la Orquesta Sinfónica de Tenerife y la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Ciudad de México, orquestas a las que regresará durante la temporada 2022-23. La temporada también incluye su vuelta a la Scottish Chamber Orchestra y la Deutsches Kammerochester Berlin y debuts en España con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de Extremadura y Orquesta de Córdoba, en Alemania con la Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, la Göttinger Symphonie Or­chester y la Philharmonisches Orchester Stadt Trier, en Reino Unido con la 10/10 Ensemble of the Royal Liverpool Phil­harmonic, la National Youth Orchestra of Scotland, y en Israel con la Orquesta Sinfónica de Jerusalén.

Además del repertorio orquestal están­dar, Catherine Larsen-Maguire también tiene interés en la música contemporá­nea y ha dirigido los estrenos mundiales y nacionales de obras de compositores como Alexander Goehr, Gordon Kampe y James MacMillan.

Nacida en Manchester, Catherine Larsen-Maguire estudió música en la Universidad de Cambridge, en la Royal Academy of Music de Londres y la Aca­demia Karajan de Berlín. Fue miembro del jurado del Concurso de Besançon (2017-2021), y de 2014 a 2016 ocupó una cátedra como invitada en la Universidad de las Artes de Berlín.