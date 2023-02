El presidente y fundador del Instituto de Estudios Jurídicos, abogado especializado en derecho civil, canónico y administrativo y cronista de Córdoba, Julián Hurtado De Molina, ha presentado este lunes en el Ateneo de Córdoba junto a Federico Roca, presidente de esta institución, su último libro, Medinat Al-Zahara: entre la historia y la leyenda.

Se trata de uno de los muchos manuscritos aportados por este autor a la ciudad, de forma desinteresada , que en este caso y con un enfoque didáctico expone la evolución del yacimiento desde la época de Felipe II, cuando todavía se confundía con restos romanos, o cuando pasó por distintas manos privadas, como las del torero Lagartijo, antes de ser descubierta su gran importancia arqueológica. El enfoque se basa en todas las vicisitudes que ha tenido que pasar este espacio hasta ser considerado por la Unesco como Patrimonio Mundial. Reconocimiento que, pocos días antes siguió de cerca Julián Hurtado.

"Hay muchos y muy buenos escritos de Medina Azahara pero en mi caso, como cronista, quería acercar de manera amena y breve el yacimiento a los cordobeses", ha explicado a este diario. Por ello, en el libro también señala la impronta que dejaron los primeros cronistas de Córdoba, como Rafael Castejón o Luis Maraver, así como las primeras fotografías que testificaron los restos. También destaca un facsímil antiguo de lo que entonces era la Gaceta de Madrid en el que se informa de su declaración como bien de utilidad pública, en 1914. Este y otros hechos significativos protagonizan la primera parte del ejemplar. La segunda parte incluye una leyenda poco conocida, escrita por Antonio Alcalde, que mezcla la narración en tono de leyenda con diálogos, hasta el punto de llegar a parecer una obra de teatro.

El ejemplar incluye documentos gráficos antiguos e incluso un número de la Gaceta de Madrid de 1914

Esta narración se sitúa en la época de Abderramán primero y aborda las intrigas palaciegas que pudieran sucederse en aquel tiempo. Una evocación romántica a la Córdoba de hace siglos con la que Hurtado quiere resaltar el ya de por sí potente aura que emana este complejo califal. "No he pretendido nunca incidir en lo ya escrito o conocido", ha declarado el cronista. No obstante Federico Roca, presidente del Ateneo, ha destacado su "profunda intelectualidad" y su capacidad de "llegar siempre a las raíces del asunto", ya que "hasta que no ha sido capaz de llegar al fondo de un tema, no lo plasma", ha declarado. Todo, con una "gran humildad y sencillez". Se trata de un enamorado de Córdoba preocupado por el legado cultural a las generaciones futuras y no es la primera vez que lo demuestra en conferencias como la última que abordó sobre la iconografía del arcángel San Rafael, del que es un "gran especialista", como asegura Aroca sobre el cronista, a quien también considera "un gran amigo".