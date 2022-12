La banda de rock-metal Sôber actuará en Córdoba el 10 de diciembre, en la sala M100 para presentar su último disco, Elegía, que les ha llevado por una gira nacional en este 2022.

Antonio Bernardini (guitarras), Carlos Escobedo (voz y bajo), Jorge Escobedo (guitarras) y Manu Reyes (batería) vuelven a reunirse para dar lo mejor de sí mismos frente al público, como siempre han hecho, con la videolyric del tema 9 musas recién salida del horno. En este trabajo, el grupo hace gala del perfecto maridaje sonoro siempre presente entre su lado más contundente y su vertiente más melódica: guitarras exhibiendo poderío y músculo al servicio de parajes y pasajes de intenso calado emocional.

Rock alternativo

Sôber es una banda española de rock alternativo, fundada en la ciudad de Madrid a principios de 1993. Formada por Carlos Escobedo en la voz y al bajo, al que luego se le sumaron Antonio Bernardini a la guitarra, Elías Romero en la batería y Jorge Escobedo a la guitarra, siendo esta la formación original bajo el nombre de Sôber Stoned. El primer fruto con dicha formación no tardó mucho en dar a luz, a mediados de 1994 aparece Mirror’s Way una maqueta con 5 temas en inglés.

Paradÿsso, de 2002, ha sido el álbum con más éxito de Sôber y llegó a ser disco de Platino con más de 100.000 copias vendidas, haciendo también una exitosa gira con más de 100 conciertos en 2 años. Tocaron junto a Motörhead y a Metallica en el festival Rock In Rio 2010 de Madrid, el 14 de junio. El 15 de julio de 2010 el grupo participa junto a bandas como Faith No More o Rammstein en el festival Sonisphere en Getafe (Madrid). El 15 y 16 de noviembre de 2010, abrieron el concierto de Mago de Oz en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, como parte de su gira por Hispanoamérica "¡Agaiate Que Vienen Curvas!".

Las entradas para asistir a esta explosión sonora se pueden conseguir en enterticket por un precio general de 22 euros.