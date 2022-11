Niño Seve: «En ‘Luna de la Judería’ soy yo mismo, hay mucha verdad»

El guitarrista cordobés Niño Seve vivirá este sábado uno de los días más especiales de su carrera artística al presentar en el Gran Teatro, dentro de las actividades complementarias del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, Luna de la Judería, su primer disco, del que ya ha adelantado con éxito uno de sus temas en las plataformas musicales y desde hoy estará al alcance de todos los aficionados al flamenco, especialmente a la guitarra. El músico, cuya trayectoria está salpicada de reconocimientos y galardones como el Bordón Minero de La Unión, que obtuvo con apenas 17 años, o el premio del concurso cordobés en 2013, se siente «muy emocionado» ante esta actuación, que puede suponer un salto a una carrera como guitarrista solista, aunque para él lo más importante es estar arropado por su gente y que todo el mundo salga feliz después de escuchar este «abanico de palos flamencos» donde, según dice, «hay mucha verdad, soy yo mismo porque he transmitido lo que quería».

Hace poco menos de un año manifestaba el deseo de presentar su primer disco en el Gran Teatro. ¿Cómo se siente ante este sueño que cumplirá hoy?

Para mí, esta actuación es como una recompensa a muchos años de trabajo, de lucha y de búsqueda. Creo que es un premio y espero disfrutarlo mucho, aunque es una gran responsabilidad presentarlo en mi tierra, con la gente que me conoce, pero quiero tomármelo como una satisfacción.

¿Le impone especialmente darlo a conocer en Córdoba?

Sí. En Córdoba es donde más me conocen y se sabe cuando estoy bien, mal o regular, pero es lo que yo quería. Voy a estar con los cinco sentidos en esta actuación, que voy a ofrecer con la gran ilusión de que el público salga contento del teatro.

Y lo hace dentro de las actividades del Concurso de Arte de Flamenco que usted ganó en el 2013. ¿Qué supuso ese reconocimiento en su carrera?

Fue un gran impulso en mi carrera, una enorme motivación para seguir luchando y supuso un gran reconocimiento. Es el mejor concurso de arte flamenco que existe y es un premio a la trayectoria, una recompensa al esfuerzo. Como lo que voy a hacer hoy en el Gran Teatro, que para mí también es un premio al esfuerzo.

¿Qué encierra ‘Luna de la Judería’?

Encierra las inquietudes de un músico, cada tema es una vivencia. Para componer me tienen que pasar cosas, bonitas y feas, y eso es lo que vuelco a través de la guitarra. Es un disco que está hecho desde el corazón, hay mucha verdad porque también he tenido la suerte de trabajar con un productor, Chemy López, que me ha dado total libertad. Soy yo mismo y he conseguido trasmitir lo que quería a través de un abanico de todos los palos del flamenco, desde los tanguillos, a la rondeña, pasando por un zapateado, taranta, bulería, soleá, rumba, zambra...

Ha contado con grandes colaboradores en este primer trabajo discográfico. ¿Con quién lo pondrá en escena hoy sobre las tablas del Gran Teatro? ¿Qué clase de espectáculo ha preparado?

Subiré al escenario con mis músicos de siempre, con la gente que me conoce. Tengo la gran suerte de contar al piano y teclados con Juan Antonio Sánchez, al violín estará Igmar Alderete, a la percusión Patricio Cámara, al cante las voces de Rafa y José del Calli y al baile estará Manuel Jiménez. Y, además, habrá alguna sorpresa.

¿Cuál ha sido su fuente de inspiración en este disco?

Además de mis vivencias, Paco de Lucía ha sido una gran inspiración para mí en este trabajo. Y, por supuesto, las calles de la Judería, por donde he paseado durante muchos años a diario cuando trabajaba en un tablao. Las noches en esos rincones cordobeses son muy especiales.

¿Ha pensado en abandonar el acompañamiento al cante o al baile para dedicarse solo a su carrera como solista?

Casi todos los guitarristas sueñan con dedicarse a ser solistas, es la aspiración, pero en ese terreno hay menos oportunidades. Lo que seguramente haré es ser más selectivo a la hora de coger otros proyectos, afrontaré los que de verdad me aporten algo.

Además de técnica, ¿qué se necesita para ser guitarrista flamenco?

Yo soy prácticamente autodidacta, a mi me enseñaron a tocar mis dos tíos, que son guitarristas y profesores de conservatorio. Me crié muy cerca de las guitarras. Pero la formación es muy importante, así que les aconsejo estudiar. Es todo más fácil. Pero lo importante es que te guste, la guitarra es un instrumento muy sacrificado.

El flamenco es un arte vivo que no para de evolucionar. ¿Que piensa de las nuevas tendencias?

Me gusta la evolución, siempre que se haga bien y se metan instrumentos o ritmos solo porque esté de moda. No nos podemos alejar de la raíz.