El ambicioso proyecto cultural Córdoba, ciudad de las ideas toma asiento definitivo cuando se acerca el final del periodo de residencias de la primera promoción de artistas implicados. La presentación de esta iniciativa extravagante comenzó con un perol gourmet, al que siguieron más de 700 solicitudes de artistas nacionales e internacionales interesados en llevar a cabo sus obras en la capital. Meses después, con la filosofía de arte como motor de impulso social sostenible implantada, la organización despide la temporada con el programa de actividades Córdoba, ciudad abierta . Desde este miércoles, hasta el sábado 25 de junio, habrá un despliegue de conciertos, performances y recitales con artistas invitados entre los que la actriz María de Medeiros y el músico Howe Gelb destacan como platos fuertes.

Este miércoles la directora de cine, actriz y cantante María de Medeiros, reconocida por papeles en películas como Pulp Fiction, llevará a cabo un recital con versos de poetas contemporáneos cordobeses seleccionados por Pablo García Casado. Junto a de Medeiros se unirá al piano Alberto de Paz. El Real Círculo de la Amistad acogerá la cita, a las 20.00 horas, en la que la actriz también recitará un poema de su propia creación. "Fernando Vacas me propuso crear mi propio poema en español para esta ocasión y me pareció un reto, que ha resultado en un poema en Portuñol", ha comentado la artista a los medios de comunicación. "Córdoba me apasionó desde la primera vez. Luego conocí a Fernando Vacas y es fantástico el trabajo de dinamización que hace con artistas internacionales", ha continuado la actriz, quien ha aprovechado su estancia en la ciudad para grabar su tercer disco. "Me gustó mucho el concepto que mueve a este proyecto, precisamente por el concepto de Idea. Vivimos en un tumulto de opiniones y quizá esto sea lo contrario de las ideas, cuando la dimensión creativa de ideas tiene tanta importancia", ha incidido la cineasta.

Howe Gelb, el otro gran nombre invitado de este programa, no ha dudado en recordar los lazos artísticos y emocionales que le unen a Córdoba, una ciudad en la que "se siente como en casa" y que asocia con "un pequeño desastre", en referencia a su primer concierto en la capital, que terminó con abucheos por el desconcierto del público ante una simbiosis de flamenco y blues. Asimismo el cantante, compositor, músico y productor, se ha mostrado agradecido con Fernando Vacas por la acogida que este le ha brindado durante sus paseos por Córdoba, las salidas por el Automático. Las anécdotas que ha compartido este americano de Arizona, de voz profunda y hosca, gafas de sol incluso en interiores, no dejan de ser un aliciente para el concierto que ofrecerá este viernes 24 de junio. Howe Gelb y su Band of Gypsies, con Añil Fernández, Juan Fernández (Panki), Lin Cortés y otros invitados sorpresa, se subirán al escenario de la Plaza de la Corredera, a partir de las 22.00 horas, en el que será el primer y único concierto de la banda con Alegrías, un disco que fusiona el sabor de Arizona con el flamenco más puro.

Una radio para los colectivos y creadores de Córdoba

El periodista Bruno Galindo ha dado a conocer su podcast Fuera de concurso, un conjunto de programas en base a una ruta alternativa por los patios de Córdoba. Este proyecto, que ha desarrollado como residente de Córdoba, ciudad de las ideas, juega con el concepto de patio cordobés con una ruta por espacios como el patio de la Taberna Fuenseca, Patio de la peña flamenca Julio Romero de torres, Juramento 1, el patio de butacas del cine Fuenseca, Juan 23 o el Patio Cidros 15. En este último han estado viviendo algunos artistas residentes; "Lo más cerca que estaremos de conocer el modo de convivencia en un patio andalusí", ha reconocido Galindo.

Tras un intenso trabajo de campo, con entrevistas a los protagonistas de estos espacios, la magia de los podcast se basa en una mezcla de narraciones con declaraciones de los locales. Unos episodios grabados en el pequeño estudio implementado en la sede de la fundación Artdecor (Plaza Don Luis Venegas, 1), y que se pueden escuchar en la web radio.cordobaciudadelasideas.es.

Estos programas forman parte de una iniciativa mayor, que es CCI Radio, a disposición de colectivos, creadores, artistas o, en definitiva, cualquier entusiasta que tenga algo que aportar a la ciudadanía y quiera presentar su proyecto.

Arte como tejido de ciudad

Carlos Pardo, coordinador de la programación cultural, ha hecho un balance de la incidencia del proyecto en Córdoba con el que están "muy contentos", debido "al tejido creado con el apoyo sorprendente que hemos tenido de la ciudadanía", ha declarado el escritor. En lo que, reconoce, ha sido un proyecto "extravagante" cree que han logrado posicionarse como "una plataforma para apoyar a los artistas locales, pero también dispuesta a recibir a gente de fuera para unirse a las creaciones".

Dentro de el "debate entre la alta cultura, por encima de la cultura popular o de masas, hemos puesto de manifiesto que no creemos en ese debate, sino en la cultura como motor de ciudad", ha continuado Pardo.

Los meses de comisariado de 24 proyectos muy diversos, se abren de este modo a la ciudadanía con la programación de 'Ciudad abierta', que terminará con la exposición La casa de los espejos, de Ángeles Alcántara y Eva Morales, en el Campo de la Verdad. A esta seguirá una verbena popular con la colaboración de las asociaciones de vecinos de la zona.

Las actividades se retransmitirán todos los días en streaming, en la web cordobaciudadelasideas.es, a las 20:00 y las 00:00 horas y el sábado de 10:00 a 14:00 y de 20:00 a 21:00 horas. Si se quiere consultar el programa se puede pinchar aquí.