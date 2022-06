‘Del antes y el después de la existencia’

Antonio García Siles nos sorprende con un libro marcado por el clamor y la beligerancia, una obra de madurez que se interroga sobre las flaquezas y los desatinos de la existencia y, como señala su prologuista, el escritor Fernando Sánchez Mayo, sus bellas metáforas son paradójicamente «espinos clavados lentamente en la carne»; las antiguas esquirlas, protervas y aceradas, que siguen hundidas en el dolor y la desazón de la memoria.

En este devenir de las palabras que, a veces, arden demolidas por el desconsuelo, descuellan señales luminosas, como faros intermitentes, que explican y hasta justifican los estallidos de la desolación: «comprender que amar no siempre suma / que en ocasiones desunirse no siempre es sinónimo de resta». El libro se estructura sobre una taxonomía alfabética con la intención de poner orden a la complejidad de la existencia, un orden léxico que se convierte en moral a fin de dar sentido al caos que rige en el universo interior y exterior del poeta. Pero tanto la vida como el amor son un juego de azar donde, por necesidad, no se gana ni se pierde; o, al menos, esta alternancia no implica disrupciones absolutas, tal vez solo un proceso alternante donde en ocasiones representamos ser sumisos esclavos y a veces amos de nuestros sentimientos, porque lo que realmente importa es la contemplación del ser amado o quizás simplemente el deseo de contemplarlo, ya que en muchos casos el pulso de la imaginación es más intenso que la efímera realidad donde los códigos más indescifrables se revelan. La obra de Antonio viene salvaguardada por un cúmulo natural de lecturas necesarias donde brotan las raíces de la tradición con todo el glosario de agallones que vertebra nuestra cultura literaria: Hermes, Venus, Andrómeda, Erato, Aquiles, Ulises, Penélope, develando en el proceso creativo la criptografía de lo oculto que sigue exigiendo una reinterpretación.

En la primera parte, García Siles nos propone una renovada filosofía del amor, donde confluyen las razones de la atracción, el deslumbramiento de la belleza y el éxtasis de la sexualidad, pero sobre todo la sinceridad de las «personas / que no temen desnudar sus sentimientos» y la pervivencia de la emoción, concluyendo con el poema que nos remite a la urgencia que exige el ‘ignis amoris’ o el fuego del amor, con todas sus derivaciones. Un antes que nos conduce irremisiblemente al después del amor, subsistiendo en el «juego cruzado / entre la esencia y la impostura», vulnerado en la alambrada de traiciones que entreteje la pasión abarrada, víctima de heridas inmarcesibles provocadas por clavos lancinantes. En este proceso de enunciación homodiegética donde el poeta se sitúa para expresar su desamparo, de poco sirven los mensajes del viento; al final el desamor provoca una dolencia cáustica que se va enquistando, mutando la ilusión en desesperanza, la luz de la existencia en un profundo piélago sin fondo. Y finalmente los despojos de una realidad que pudo haber sido un sueño y no dejó más que restos banales de un naufragio, donde se envisca la vergüenza y se agita la necesidad de recomenzar a pesar de la incertidumbre, de los prejuicios, de la angustia; emociones perversas que salvan las palabras, generando fortaleza de la debilidad y energía del fracaso; fértiles palabras que se levantan, desde la afasia y la sequía, para iniciar un nuevo pronunciamiento donde solo cabe la regeneración del amor.

‘Del antes y el después de la existencia’

Autor: Antonio García Siles.

Editorial: Círculo Rojo. Córdoba, 2022.