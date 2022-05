Aguirre critica que Sanidad plantee esperar hasta octubre para aplicar la cuarta dosis a mayores de 80 años

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha criticado este viernes que la Comisión de Salud Pública haya decidido esperar hasta octubre para inyectar la cuarta dosis contra el covid a las personas mayores de 80 años, recalcando que "tenemos vacunas suficientes" y "en la nevera no hacen efecto".

Así se ha expresado Aguirre en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha participado en la presentación de los resultados del estudio Cordioprev, insistiendo en que, durante la reunión de la Comisión de Salud Pública de este pasado jueves, "Andalucía defendió de forma vehemente la importancia de la cuarta vacuna en personas por encima de 80 años, sobre todo aquellas personas que están institucionalizadas", dado que son "el eslabón más débil de toda la cadena epidemiológica".

En este sentido, el consejero de Salud ha hecho hincapié en que "no deberíamos esperar, ni mucho menos hasta octubre", pues "vemos que el mayor porcentaje de ingresos hospitalarios y de fallecimientos lo estamos teniendo por encima de 60 años y de fallecimientos por encima de 80". Asimismo, "la mayor presión a nivel de incidencia acumulada es por encima de 60 y, sobre todo, por encima de 80", ha alertado.

"Tenemos vacunas suficientes", ha alegado Aguirre, quien ha manifestado que "hemos mandado información referente a cómo a esa población de edad le ha bajado la inmunidad", motivo por el que "hay que ponerle una cuarta vacuna y no vemos óptimo esperar hasta octubre", todo ello teniendo en cuenta la "tendencia actual" que "está aumentando de una forma importante la presión hospitalaria".

Preguntado por una residencia que tiene un importante brote en Palma del Río, Aguirre ha afirmado que en Andalucía "el 79 por ciento de todas las residencias están libres de covid" en Andalucía, subrayando que con que se detecte "un solo caso de un residente ya se considera brote". En cualquier caso, ha asegurado que estos brotes "no están teniendo la malignidad que tuvieron en las primeras olas".

Al respecto, el titular de Salud y Familias ha remarcado que en las residencias es "donde tenemos la población más débil", sobre todo teniendo en cuenta que "conforme va pasando la edad la capacidad de crear anticuerpos e inmunidad disminuye".

Por todo ello, Aguirre ha expresado que "llevamos más de un mes" pidiendo al Ministerio de Sanidad "que hablara con las diferentes consejerías para meter en el protocolo actuación la cuarta vacuna", al igual que se ha hecho con el grupo siete, el de inmunodeprimidos.

El consejero aclara que no hay nuevas variantes

Por último, Aguirre ha señalado que "no hay variantes" nuevas, sino que lo que se ha detectado en Sudáfrica es un "subgrupo", que "no tenemos a nivel de España ni de Andalucía" y que, además, "no está demostrado que sea más virulento ni que sea más contagioso, porque sino serían variantes".

El consejero de Salud y Familias se ha mostrado "tranquilo" respecto a la situación actual provocada por el coronavirus porque, aunque "tenemos muchísima incidencia", es "más banal" y "menos florida" en cuanto a su sintomatología.