La variante delta plus del covid ya está presente en Córdoba. Según ha confirmado este diario de fuentes especializadas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta ya ha registrado los primeros casos de esta variante, un subtipo del coronavirus que apareció por primera vez en Reino Unido el pasado julio y que ya está extendida entre la población de este país. En concreto en el Reino Unido, la delta plus es la responsable de entre un 10% y un 20% de casos, aunque no está repercutiendo de momento en una mayor hospitalización entre los afectados. En el Reino Unido el porcentaje de vacunación es inferior al de España, casi 20 puntos por debajo, y se suprimieron las mascarillas, entre otras restricciones, en julio.

La variante delta plus del coronavirus ha hecho su aparición en Córdoba en un momento de alta cobertura vacunal en la provincia cordobesa, con un 93% de la población diana (mayor de 12 años) inmunizada con las dosis dosis. La situación actual en Córdoba es, por tanto, más aventajada respecto a cuando empezó a irrumpir la variante delta a secas en la provincia durante la quinta ola de la pandemia fundamentalmente, pues entonces el porcentaje de vacunados era de casi la mitad al dato de ahora.

La variante delta empezó a dejarse notar en Córdoba, sobre todo en julio, a partir del macrobrote de Mallorca y entonces en Córdoba había un 48% de población diana con las dos dosis, prácticamente la mitad que ahora.

Según fuentes especializadas consultadas, las vacunas recibidas por la población, tanto en Córdoba como en España, son efectivas frente a esta nueva variante del coronavirus, aunque eso no exime, como frente a cualquier otra variante ya tipificada, que la población siga poniendo en práctica las medidas preventivas ya conocidas como son el uso de la mascarilla, higiene de manos, distancia de seguridad, limpieza y desinfección de las superficies y ventilación de las salas, haciendo más hincapié en estas recomendaciones en los espacios interiores. Las mismas fuentes recuerdan que la vacunación frente al coronavirus no evita por completo el contagios, aunque sí propicia que en el caso de que se produzca la infección, la persona afectada la sufra de forma menos grave.

Situación actual de la pandemia en Córdoba

En Córdoba actualmente la tasa de contagio por coronavirus de la capital se sitúa en riesgo medio, por encima de 50, concretamente es de 62, mientras que en el área norte llevan una semana sin ningún contagio, y en las otras dos áreas sanitarias, la sur y el distrito Guadalquivir, su promedio de infección por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 29,6 y 29,1, respectivamente. Este viernes, la Consejería de Salud y Familias ha registrado 25 positivos y dos hospitalizaciones como consecuencia de la pandemia.