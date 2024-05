El Ayuntamiento de Palma del Río reestructura las casetas de la Feria de Mayo

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Palma del Río, Berta Martínez, ha presentado la Feria de Mayo, que se celebra del 16 al 19 de mayo y presenta cambios estructurales en el recinto de casetas. La intención del equipo de gobierno es "recuperar nuestra feria de mayo tradicional, como feria popular, con trajes populares, con trajes de flamenca, que nuestros niños vuelvan a estar en nuestras casetas, en familia, que disfruten desde pequeños de un ambiente de feria".

Con ese planteamiento, Berta Martínez ha subrayado que en las casetas habrá música popular de esta fiesta hasta las once de la noche. Sobre la caseta municipal, que ha ocupado hasta mayo del pasado año la caseta de obra, ahora pasará al recinto de las casetas efímeras, de lonas, y que la de obra pasa a ser el espacio destinado al público joven. Es el gran cambio para esta edición de la fiesta. También destaca que se han eliminado arcos ornamentales lumínicos en calles de acceso al recinto ferial, como la calle Portada, para dar más protagonismo al paseo Alfonso XIII y a su portada, así como al recinto de casetas y sus accesos.

La caseta de obra no tiene limitación de música

La concejala de Festejos califica estos cambios de "importantes", explicando que el recinto tiene limitaciones estructurales y que no tiene capacidad de expansión. Por ello, "teniendo en cuenta todo lo expuesto y la demanda, se reestructura la zona de casetas con el traslado de la municipal al módulo que el pasado año ocupaba la caseta joven". Martínez señala que han mantenido reuniones con los propietarios tradicionales de casetas jóvenes, a los que desde el equipo de gobierno explicaron que tendrían que adaptarse al tipo de caseta tradicional de feria. La concejala manifiesta que en un primer momento decidieron quedarse en sus módulos, pero que finalmente "aceptaron nuestra propuesta, ocupar la caseta de obra", donde "pueden poner música todo el día sin limitación de tipo de música".

Paseo Alfonso XIII de Palma del Río. / E. MANZANO

En cuanto a las actividades programadas para la caseta municipal, tras el encendido del alumbrado a las diez de la noche, será el espectáculo de flamenco de las asociaciones locales Palmacompás y Alma Flamenca; la noche también contará con el grupo de versiones Dr. Diablo. En horario de tarde y noche, el escenario de la municipal presenta el viernes al grupo Malecón, En Clave de Dos, Electra y Calavera Mot; el sábado, Tamara la India, grupo flamenco A mi manera, Aldebarán y The Flamen Kings; y el domingo, Juan San Juan, Bultaco y a las doce de la noche, otra novedad, espectáculo pirotécnico bajo el título de Luz y Color entre Naranjos, en la zona del parque de aguas.

Por otro lado, el recinto abrirá una caseta infantil con talleres, animación y manualidades, un servicio gratuito en el centro de congresos Antonio Machado, de viernes a domingo. La Feria de Mayo cuenta, un año más, con Paseo de Caballos con la asociación de Caballistas Pepe Bodega.

El cartel anunciador

Por otra parte, la concejala de Festejos ha presentado el cartel de este año, una obra que firma el palmeño Salvador Escobar. El autor no duda al decir que "es tradicional y clásico", y que ha acudido a elementos tradicionales de la fiesta. Una mujer de espaldas, con un mantón de manila, se asoma desde un balcón a la Feria, donde predomina uno de los pilares de la portada del Paseo Alfonso XIII, un fondo de lunares, y enmarcada por la parte superior con naranjas y flor de azahar, seña de identidad de Palma del Río. Tampoco faltan una guitarra y una silla decorada. Salvador Escobar también puntualiza que la tipografía seleccionada obedece a los rótulos de las calles colindantes al recinto ferial.

Autobús urbano

Para acudir a la fiesta habrá un servicio de autobús urbano, una ruta que alcanzará las urbanizaciones del Baldío y Acebuchal. La edil de Festejos anuncia que se trabaja para que el servicio llegue a los diseminados de Mohíno y Calonge, aunque no lo asegura, matizando que "en los próximos contratos del servicio de transporte urbano se incluirá". También precisa que la Feria contará con un Punto Violeta ubicado en la zona de congresos y que se trabaja en el Día del Niño, aunque precisa que el contrato firmado hasta 2025 no permite margen de maniobra. A la pregunta sí habrá Día del Niño en esta Feria, contesta que "esta, seguramente no". No obstante, "habrá unos tikets gratuitos para niños en riesgo de exclusión social que se van a gestionar a través de Bienestar Social".

La Feria de Mayo inicia su programación con una antesala este viernes 10 de mayo en el Paseo Alfonso XIII con un Flashmob con las asociaciones de baile.