Demandan un aula específica en un colegio de La Carlota para niños con autismo

Paqui Abad, la madre de África, una niña con trastorno del espectro del autismo (TEA) de 5 años que termina este año el segundo ciclo de Educación Infantil, reclama que la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional apruebe la puesta en marcha en el colegio público Nelson Mandela de La Carlota de un aula específica de cara al próximo curso para menores que cuenten con un dictamen de escolarización C y necesiten de este recurso como su hija.

Paqui señala que, a pesar de que hay varios alumnos con diagnóstico de autismo u otros trastornos que requieren de una atención más especializada, "desde Educación no se ha contemplado por ahora crear un aula específica en este colegio, existiendo en La Carlota, localidad con más de 14.000 habitantes, según afirma, una única aula específica en el otro colegio público del municipio, el CEIP Carlos III, y otra en la pedanía de Montealto".

"No consideran razonable tener que llevarla fuera del pueblo"

Para no perder la plaza de escolarización, esta familia señala que ha pedido que su hija pueda matricularse el próximo curso en el colegio Carlos III, aunque en este centro ya le han advertido que allí no podría matricularse África, pues las plazas del aula específica ya están cubiertas, con lo que la opción podría ser que la derivasen a Montealto, aunque esta familia "no considera razonable tener que llevar a su hija a un centro fuera del pueblo", cuando la pequeña está muy bien integrada en el Nelson Mandela y sus dos hermanos se encuentran escolarizados en el mismo centro educativo. Además, insiste en que hay más niños con necesidades educativas especiales que podrían beneficiarse de la creación de un aula específica en el colegio Nelson Mandela.

Respuesta de la Junta de Andalucía

Respecto a esta demanda, la Delegación de Desarrollo Educativo replica que, dentro del proceso de escolarización y, tras finalizar el periodo de solicitud, "se abre una fase en la que se tendrán que ajustar las distintas necesidades". Esta administración de la Junta de Andalucía indica que "Educación tiene constancia del caso de esta chica, estudiado por el equipo de orientación del centro, con el seguimiento de la inspectora del centro" y recalca que, "una vez finalizado el periodo de preinscripción, las comisiones de garantías procedimentales se reúnen y estudian los casos, analizando los recursos y las necesidades de cada municipio para realizar propuestas". "Posteriormente, a lo largo del mes de junio, se actúa y decide", destaca la Delegación de Desarrollo Educativo.

Un caso anterior

Hace seis años otra familia de La Carlota demandó que se creara un aula específica en el colegio Nelson Mandela, para que su hijo con autismo no tuviera que marcharse a otro centro, al necesitar este recurso. Su petición no fue atendida, recuerda la madre de este pequeño, Conchi Sierra, y su hijo está matriculado en un colegio de Fuente Palmera.

Suscríbete para seguir leyendo