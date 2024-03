El PSOE de Fuente Palmera denuncia la agresión de un militante por un mitante de IU en Ochavillo

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba y vicesecretario general del PSOE de Córdoba, José Antonio Romeroha comparecido este martes en rueda de prensa para pedir la dimisión de un edil de IU en Fuente Palmera por una “inadmisible, intolerable e injustificable” agresión física hacia un militante socialista tras la celebración de un pleno local en la ELA de Ochavillo del Río, ataque que acabó con "una denuncia judicial y un parte de lesiones".

En una atención a medios a las puertas de la Diputación de Córdoba junto con el presidente de la ELA de Ochavillo, el socialista Manuel Arjona, y la diputada provincial Rocío Moyano, Romero ha informado de la agresión sufrida por un compañero militante de la ejecutiva socialista de Fuente Palmera que acudía como público en el pleno de presupuestos de la Junta Vecinal de Ochavillos, tras cuya celebración sufrió la agresión del edil de IU y coordinador de la coalición en Fuente Palmera con la que remató un enfrentamiento verbal, y que llevó al primero a presentar una denuncia en los juzgados avalada por un parte de lesiones por los golpes recibidos.

Romero ha pedido a la dirección de IU el cese inmediato del edil “por una conducta que no tiene cabida en las reglas del juego político en democracia” si no presenta antes su dimisión, al tiempo que ha solicitado que pida disculpas públicas para contribuir a rebajar la escalada de tensión instalada entre los diferentes grupos políticos de la localidad. La denuncia judicial recoge que el agresor propinó un puñetazo por la espalda al militante socialista tras la conclusión del pleno, a lo que siguió una amenaza instándole a callar.

El socialista ha instado al alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz Moro, a dar explicaciones del suceso, así como a dar “un paso atrás en el mal ambiente y las malas relaciones que está propiciando entre el municipio y la ELA de Ochavillo” tras la llegada del PSOE a la presidencia de esta pedanía en las pasadas Elecciones Municipales. “Muchas de las acciones del regidor no tienen más explicación que el castigo a los ciudadanos y ciudadanas de Ochavillo por no haberles votado”, ha afirmado Romero, que ha explicado que la agresión física al militante socialista tiene un trasfondo político, y es que Ruiz Moro apremia a la ELA a resarcir de modo inmediato la deuda de 300.000 euros en impago de liquidaciones que dejó pendiente el anterior equipo de IU y que durante sus 8 años de gobierno anteriores no fue requerida.

Respuesta de IU

Por su parte, la dirección provincial de IU en Córdoba y también IU en Fuente Palmera han calificado este martes de "falsa" y "montaje" la denuncia por agresión que un miembro de la ejecutiva del PSOE en Fuente Palmera ha presentado contra el edil de IU y coordinador local de IU en dicho municipio, Francisco Javier Sánchez.

De este modo y a través de una nota, IU ha expresado su "total y absoluto respaldo" a Sánchez, quien, "durante años, ha demostrado una trayectoria política y docente intachable en nuestro municipio", considerando en IU que "la denuncia en su contra es falsa e instrumental, con acusaciones personales infundadas y de grave calado político".

Por ello, en IU rechazan "enérgicamente este montaje orquestado, que no es más que una cortina de humo para ocultar la falta de capacidad y gestión del PSOE en toda la colonia de Fuente Palmera", estando "seguros" en IU de que, "en el momento procesal adecuado, se demostrará la falsedad de las acusaciones y tomaremos todas las medidas legales necesarias para defender su honor e integridad".

El PSOE, a juicio de IU, "parece seguir aferrado a un discurso victimista, utilizando estas tácticas para encubrir sus propias carencias", mientras que desde la coalición de izquierdas seguirán "informando y exigiendo explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Ochavillo", donde supuestamente se produjo la agresión, "tanto en procedimientos administrativos, como en selección de personal y presupuestarios", instando IU "a las autoridades competentes a intervenir de inmediato".

Por último, desde IU han avisado que no permitirán "que el PSOE de Ochavillo repita los mismos errores que en la colonia, sembrando falsedades y dividiendo a la comunidad. Todo nuestro apoyo y colaboración están con nuestro coordinador local y compañero Francisco Javier Sánchez", mientras siguen "trabajando incansablemente por la igualdad en toda la colonia de Fuente Palmera".