El tren de la Vega: un año en vigor cumpliendo expectativas

Cercanías, metrotren, tren de la Vega, media distancia, tren de proximidad... Los servicios del ferrocarril para pasajeros en todo el Valle del Guadalquivir a su paso por la provincia han tenido muchos nombres —el último es el oficial ahora mismo—, pero para el caso da lo mismo. Lo importante es que esta idea piloto del Ministerio de Transportes está funcionando bien, con un notable incremento en el número de pasajeros y una mejora en la movilidad especialmente en los pueblos, aunque no tanto en Córdoba capital.

El 20 de marzo de 2023 se realizó el primer viaje del tren de proximidad que cubre la distancia entre Palma del Río y Villa del Río. En realidad, no es más que un media distancia con un mayor número de frecuencias, pero sin llegar a la disponibilidad (ni al precio) de un verdadero servicio de cercanías.

No es posible valorar con certeza el éxito de la iniciativa, dado que Renfe no ha facilitado los datos del número de viajeros actualizado que le solicitó este periódico. Sin embargo, en octubre del año pasado, cuando se habían cumplido seis meses de su puesta en marcha, la media del incremento en las paradas de los municipios había sido de un 20%, con un mayor peso en Palma del Río. Desde entonces el servicio no ha decaído, más bien al contrario.

Un cercanías a su paso por Villarrubia. / CÓRDOBA

Transporte gratuito

El éxito de la iniciativa del Ministerio de Fomento se debe en gran medida a la gratuidad del transporte de media distancia mediante la compra de un abono válido para cuatro meses, que se aprobó por primera vez en septiembre de 2022 y se ha prorrogado desde entonces. A punto estuvo de irse al traste la gratuidad a finales del año pasado, ya que el Gobierno del PSOE apuntó que los descuentos sólo serían válidos para algunos colectivos como estudiantes o jubilados. Al final el Ejecutivo reculó y decidió mantener la gratuidad de los trenes de media distancia durante todo este año.

Sea como sea, el servicio ha tenido una buena acogida por parte de los habitantes de las comarcas por las que discurre. Emilio Martínez, alcalde de Posadas y presidente del Grupo de Desarrollo Rural (institución que promovió desde el principio este transporte), así lo asegura. «Como conclusión general estamos satisfechos porque los ciudadanos están respondiendo. Los horarios ya están cuadrados a las necesidades laborales y de estudiantes», explica a Diario CÓRDOBA.

Cordobeses toman el Cercanías del Valle del Guadalquivir. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Por otro lado, este incremento de servicios, que se convierte en un arma muy potente de lucha contra la despoblación de los núcleos rurales, «facilita que la ciudadanía pueda desplazarse a la capital por motivos laborales, educativos, para realizar gestiones sin tener que renunciar a seguir viviendo en sus pueblos con una calidad de vida envidiable. Además, fomenta la economía de las catorce localidades al incidir directamente en el turismo; y cuida el medio ambiente reduciendo la emisión de gases a la atmósfera». Así lo aseguraba el GDR en una nota esta misma semana.

El tren de proximidad de La Vega es un proyecto piloto previsto para tres años. Al término de los mismos se valorará su implantación para decidir si se mantiene o no, cuestión que tendrá que resolver el Ministerio de Transportes. Pero desde luego por ahora las cifras de pasajeros y las demandas de los alcaldes invitan a pensar que hay tren para rato en el Valle del Guadalquivir.