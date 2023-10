Cinco años del Cercanías, el tren que nunca llega

El 29 de octubre de 2018, hace ahora cinco años exactos, Córdoba estaba de celebración. Al menos así lo veían las autoridades del momento, que escogieron ese día para la inauguración oficial del servicio de Cercanías de Córdoba, una vieja aspiración de la ciudad que hoy, un lustro después, sigue siendo eso, una aspiración. Y cada vez más lejana.

Acto de inauguración

En el acto de inauguración hubo hasta champán, aunque no se estaba estrenando casi nada. Participaron la alcaldesa de entonces, Isabel Ambrosio (PSOE), y la delegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela (también socialista), amén de otros cargos públicos y algunos usuarios. Aquel primer tren salió a las 6.23 desde la estación central de Córdoba -esa que aún no tiene nombre- hacia El Higuerón y Villarrubia.

Apenas unos minutos después salía desde la estación término en Poniente para dirigirse a lo largo de 24 kilómetros hacia Levante, en un trayecto que debía tardar 25 minutos parando en la capital, Rabanales y Alcolea. Bien podría decirse que aquel convoy todavía no ha llegado a su destino, pues prácticamente nada ha cambiado desde entonces. Y lo que ha mejorado -el precio- no tiene nada que ver con el Cercanías, sino con otras circunstancias.

Tareas pendientes

El tren que partió hace cinco años lo hizo con muchas deficiencias. Se llamaba Cercanías, pero no era tal cosa ni por sus frecuencias -una cada una hora como mucho, cuando en los grandes núcleos pasan cada 10 minutos en hora punta-; ni por su precio -mucho más caro en Córdoba por tratarse de un Media Distancia-; ni por estaciones en servicio -tan sólo cinco-. Lo único que se hizo fue poner unos cuantos trenes más, si bien es cierto que el Ayuntamiento tenía voluntad de seguir mejorando el servicio con el tiempo.

Existía una comisión de seguimiento del Cercanías que ya ha perdido su sentido y no se reúne, además de un presupuesto municipal para abaratar el billete unos céntimos, lo que tiene menos sentido aún ya que ahora mismo esos trayectos son gratuitos merced a las ayudas del Gobierno central para la movilidad y el fomento del transporte público.

Historia del tren

El proyecto para dotar a Córdoba de un tren interior es una aspiración muy antigua. A comienzos del siglo se planteó un tranvía que quedó pronto descartado por su coste: más de 400 millones de euros. Después, en el mandato de José Antonio Nieto (2011-2015) se propuso el Metrotrén, el antecesor del Cercanías, nombre que adquirió ya con Ambrosio como alcaldesa. Ahora, quizás a sabiendas de que ese servicio no tiene pinta de ser nunca un Cercanías real, Renfe lo llama Tren de Proximidad, y alcanza también a los pueblos -solo a algunos- situados junto a la vía en dirección Este-Oeste, desde Palma del Río a Villa del Río. Cuatro nombres diferentes para la misma cosa. Como para no liarse.

Entre las tareas que quedaron pendientes estaba la construcción de dos nuevas estaciones, una en el Parque Joyero y otra en la zona de Levante, sobre la que aún se discute su ubicación (en Fátima, como quieren los vecinos; o en la avenida de la Libertad, donde a Adif le resulta más cómodo construirla). La primera no es una prioridad para el Gobierno central, lo que significa que mucho tienen que cambiar las cosas para que algún día sea una realidad. La segunda, por el contrario, tiene proyecto constructivo, pero nada se sabe sobre los planes actuales. Adif no ha contestado a los requerimientos de este medio acerca de su planificación, como tampoco lo ha hecho Renfe sobre el número de viajeros, y el Ayuntamiento también dice desconocerlos.

El CMC

En esta tesitura, no es raro que uno de los principales promotores del Cercanías, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, diga sin apuros que «lo que se puso en servicio no fue el Cercanías que se pidió; no se cumplió nada más que poner el tren y algunas zonas de aparcamientos». Por eso, el CMC va a seguir pidiendo un tren que de verdad esté más cerca de los vecinos.