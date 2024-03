'Huerta Tobías Meridian Nerea', la vaca Gran Campeona de Los Pedroches 2024.

En medio de una gran expectación y con un espectáculo de luces y sonido, el juez internacional Carlos Martín Artucio proclamaba la pasada medianoche a la vaca Huerta Tobías Meridian Nerea como Gran Campeona de Los Pedroches 2024, en el concurso morfológico Usías Holstein celebrado en Dos Torres y en el que participaron once ganaderías con un total de 85 animales, lo que supone un récord en las 16ª ediciones con que cuenta la feria ganadera.

La Gran Campeona de este año pertenece a la ganadería Huerta Los Tobías de Dos Torres. Se trata de un ejemplar nacido el 24 de septiembre del 2017, su padre es Sully Hart Meridian Et y ha tenido cuatro partos.

Como la gran estrella de la noche y con un abarrotado de público pabellón municipal de Dos Torres, los focos se dirigieron a la campeona tras recibir la palmada del juez. Un momento que fue acompañando con bengalas y la canción de fondo We are the champions.

Una superproductora de leche

Tobías Madueño, uno de los propietarios de esta explotación familiar, mostraba su alegría por este reconocimiento y señalaba a Diario CÓRDOBA que Meridian Nerea es “una vaca superproductora de leche, muy fértil, morfológicamente con una gran estructura lechera y con unas ubres excepcionales”.

En el concurso, el segundo puesto, como campeona reserva, fue también para la ganadería Huerta Los Tobías con H.Tobías Doorman Irache, y la tercera posición, con mención de honor, la obtuvo Cruce Solomon Elvira, de la ganadería El Cruce de Añora.

La gran ganadora junto a los ejemplares que lograron el segundo y tercer puesto. / RAFA SÁNCHEZ

Otros premios

Huerta Los Tobías arrasó también con el premio al mejor rebaño de la Feria, seguida por El Cruce de Añora y Vistahermosa de Dos Torres y con el premio al mejor criador.

Mejor manejador fue Israel Sánchez, seguido de Antonio Rodríguez y de John Vivanco.

La Novilla Gran Campeona fue Vistahermosa Moovin Rc Rith, de la ganadería Vistahermosa, nacida el 8 de marzo del 2022.

El Concurso Morfológico 'Usías Holstein' de Dos Torres, en imágenes / RAFA SÁNCHEZ

Balance de la feria ganadera

La Feria Usías Holstein se celebró el viernes y ayer sábado organizada por Afrido y el Ayuntamiento de Dos Torres. El presidente de Afrido, Juan Francisco Sánchez, valoraba en la clausura el éxito de esta edición, en un contexto de dificultades y de reivindicaciones del sector primario a las que se ha sumado la Feria, y señalaba que la jornada del sábado “ha sido apoteósica, con la gente implicada y disfrutando del espectáculo final, con espectadores llegados de muchas partes de España, como Cantabria, Zaragoza, Cataluña, Cádiz o Toledo, con lo cual hay que mostrar la satisfacción de que hacemos en Dos Torres algo importante que tiene esa repercusión nacional”.

Además, Sánchez indicó que la Feria “ha evolucionado, ha incluido cosas nuevas y apostando por la espectacularidad para atraer no sólo a personas que están relacionadas con el sector sino para todo el público” y, tras agradecer el apoyo de los patrocinadores, hacía hincapié en que “la Feria Usías Holstein es fruto de la cultura del esfuerzo que es la que también se practica en el vacuno de leche de Los Pedroches”.