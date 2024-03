El Ayuntamiento de Palma del Río renueva la red de agua potable en tres avenidas

Las obras de rehabilitación de la red de distribución de agua potable en las Avenidas de Santa Ana, Andalucía y La Campana de Palma del Río ya han comenzado. Los trabajos suponen una inversión de 505.645,96 euros, que se acomete a través del Plan Provincial Plurianual de Cooperación de las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Diputación de Córdoba. El proyecto fue adjudicado, según anunciaba el presidente de Diputación, Salvador Fuentes, el pasado 4 de enero en su visita a Palma, en diciembre, apuntando que tendrá una duración de diez meses. Fuentes destacó que "es una de las grandes obras de Diputación para estos 4 años en materia de agua potable».

Esta actuación, que comenzó a ejecutarse este pasado lunes 26 de febrero, ha comenzado en la avenida de Santa Ana y transcurrirá a lo largo de la travesía de la ciudad, atravesando el eje de las grandes avenidas, zona del núcleo urbano de alta densidad de población y con una fuerte presencia del sector del comercio y la hostelería.

El primer teniente de alcalde, Juan Trujillo, indica que al contar con una red secundaria para el agua potable, el suministro se derivará a este circuito para no tener que acudir cortes en la red. Trujillo manifestó en la visita de Fuentes que «no se va a quedar nadie sin agua, al acudir al segundo cinturón» para su dotación, aunque no se pueden descartar cambios de presión o algún contratiempo mientras duren los trabajos de rehabilitación en la red principal, pues se están renovando las tuberías por una «red viaria importante».

Pérdida de aparcamientos

Algunos vecinos señalan que han sido informados de la actuación, que conlleva durante la obra la pérdida de aparcamientos.

Las actuaciones contempladas en el proyecto persiguen eliminar los problemas de redes de distribución de agua en las tres avenidas, así como modernizar los tramos obsoletos de la red de tubos de fibrocemento, sustituyéndolos por tubos nuevos de polietileno de alta densidad, con el objetivo de prolongar la vida útil de la red. También, se busca mejorar su explotación y minimizar los costes de mantenimiento.

Se inicia el procedimiento para adjudicar el servicio de limpieza viaria

Por otro lado, con el voto a favor del PP y PSOE, el voto en contra de IU, se aprobó en el pleno iniciar el procedimiento para licitar el servicio público de limpieza viaria. El contrato actual finaliza el próximo mes de agosto. La partida presupuestaria del año en curso es de 577.205 euros, según indicó en pleno el concejal de Servicios Técnicos, Juan Trujillo.

El grupo municipal de IU votó en contra argumentando su portavoz, Ana Ramos, su rechazo a «dejar en manos privadas un servicio que debe prestar el Ayuntamiento, y proteger a los trabajadores». Desde el grupo socialista, Alejandro Marco solicitó que se tenga en cuenta a la oposición para hacer propuestas.En respuesta al grupo municipal del PSOE, Trujillo dijo que se puede arbitrar un mecanismo conjunto de trabajo continuo. El responsable de Servicios Técnicos contestó a IU que «optamos a sacar a licitación pública el servicio de cara a una licitación óptima, no tenemos medios, una máquina grande asciende a 500.000 euros».