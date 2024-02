Los alcaldes y alcaldesas de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, La Guijarrosa, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Monturque, Moriles, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, y La Victoria han mantenido una reunión para presentar formalmente las comunidades energéticas cooperativas de Córdoba, un proyecto en el que van de la mano de la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo, Consumo y Servicios (Faecta).

El presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, acompañado del presidente de Faecta en Córdoba, Francisco Molina, y del director de la delegación provincial, Rafael Santiago, ha señalado que “esto es un hito importante porque si una de las finalidades principales de una comunidad o cooperativa energética es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrolla su actividad, más que una rentabilidad financiera, quiere decir, que en esta comarca hay ayuntamientos y hay ciudadanos y ciudadanas que entienden que esto es primordial, porque si no, no se entiende el éxito y la gran respuesta que ha tenido la creación de dos comunidades”. Ruz ha indicado también que “hoy damos un paso más en promover un modelo energético más sostenible, en reducir la dependencia energética y en contribuir al desarrollo local de nuestros municipios, ya que, por un lado, estas comunidades energéticas permiten que los propios ciudadanos y ciudadanas puedan producir, consumir, compartir y vender energía y, por otro, pueden ser también generadora de empleo y de actividad económica”. El presidente de la Entidad supramunicipal ha destacado también el apoyo de los alcaldes y alcaldesas a estas cooperativas, “ya que su compromiso con la sostenibilidad y el progreso se refleja en estas iniciativas innovadoras, que marcan un nueva forma desarrollo económico y ambientalmente responsable en la Campiña Sur Cordobesa”.

Campiña Sur 1 y 2

La Federación de Cooperativas ha colaborado en el desarrollo de esta ambiciosa iniciativa para constituir las comunidades Campiña Sur 1 y 2, superando la fase burocrática y consiguiendo un marco facilitador que les ha permitido presentarse en sociedad. Este elaborado plan ha estado coordinado desde su inicio entre la Diputación de Córdoba, la Agencia Provincial de la Energía, la comercializadora Ekiluz y la propia Faecta, tras el acuerdo firmado el pasado junio de 2023.

Las nuevas comunidades energéticas cooperativas han conseguido vincular el suelo donde instalar sus dos plantas fotovoltaicas, además de realizar los proyectos técnicos y completar la solicitud de las subvenciones a la convocatoria del IDAE (Implementa 4). Finalmente, este programa ha concedido 1.158.933 euros a la Comunidad Energética Campiña Sur 1, S. Coop. And. y 1.075.954 euros a la Comunidad Energética Campiña Sur 2, S. Coop. And., lo que supone un total 2.334.887 de euros. Una vez terminada la primera fase, los consistorios tramitarán ahora en sus Plenos la aprobación de la Declaración de Utilidad Pública de los proyectos, mientras que se abre la oportunidad para que más de 700 familias y pymes de estas localidades puedan incorporarse a autoproducir la energía que consumen con una aportación mínima a la comunidad cooperativa. Para el consumo de una familia media esta cantidad no superaría los 1.200 euros, con la que pasarían a ser propietarias de manera colectiva de su propia planta de producción de energía fotovoltaica. En los proyectos también se contempla instalar diez puntos dobles de recarga para vehículos eléctricos en aquellas ubicaciones que decidan los ayuntamientos.