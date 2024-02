El Viso ha dado el primer paso para impulsar su desarrollo como laboratorio de innovación turística con una sesión presencial en la que empresarios y colectivos de las ciudades inteligentes presentaron este martes distintas propuestas y conocieron de primera mano las virtudes y reclamos de la localidad.

El alcalde de El Viso, Juan Díaz, presentó a los empresarios llegados de diferentes puntos de Andalucía, los enclaves turísticos más señalados como la playa de La Colada, el refugio de la Guerra Civil, el museo del artista Aurelio Teno, el centro de artesanía local o el Museo del Auto Sacramental de los Reyes Magos, entre otros.

En esta sesión se dieron cita una representación de colectivos y empresas que trabajan en el avance de las ciudades inteligentes como 3Dalia, Amuraone, Goli Neuromarketing, Innovasur, IUrban, Novality, Novelingo, Smart City Cluster, Sepalo Software y Torsa.

Además, tuvo lugar una ponencia sobre Inteligencia Artificial al servicio de las personas, de la mano de Beatriz Mora, directora de desarrollo de negocio de Goli Neuromarketing, en la que también hubo espacio para las preguntas de los participantes en la jornada. Beatriz Mora explicó qué se puede medir a través de la IA en escenarios urbanos concretos: conteo de movimientos, edad, sexo y nacionalidad de los visitantes, la forma de viajar, solos, en pareja, en familia, etc., en qué se fijan, a través del comportamiento de la mirada, los flujos de movimiento o las emociones a través del lenguaje no verbal. Y todo esto, por medio de cámaras que no toman imágenes y solo recogen datos.

En la jornada también se presentó la nueva imagen de marca de El Viso y la estrategia del municipio como destino turístico. Una intervención que presentó Sara Fernández, directora de marketing y comunicación de 3DALIA, junto al regidor del municipio.

Asimismo, en la jornada, y en el marco de la iniciativa Acelera Pyme, que promueve el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se dieron a conocer otras posibles propuestas para poner en marcha.