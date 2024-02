La directiva de la Asociación de Vecinos Cañada de la Plata de Puente Genil mantuvo ayer miércoles una reunión con personal de Emproacsa de Córdoba para abordar la reclamación que presentaron el pasado día 16 de enero, en relación con la subida de las tarifas del agua y expusieron las 2.300 firmas recogidas para ello.

En dicha reunión, entre otros temas, los vecinos comunicaron a los responsables de la empresa provincial que "si el lunes no recibían contestación por parte de Emproacsa o si ésta es negativa a las demandas, se cursaría una nueva reclamación ante Consumo de la Junta de Andalucía, así como solicitar el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz".

Entre las demandas solicitadas se pide a Emproacsa que "no aplique la Ordenanza Provincial de Sequía e, incluso, que solicite a Diputación Provincial su derogación por no ser aplicable las tarifas que aumentan hasta un 100% la cuantía de la factura. Deben tener en cuenta que entre los meses de junio y octubre de 2023, no existía Declaración de Emergencia por sequía y por tanto no se puede facturar con recargo".

Piden una nueva factura

También se les solicita "que rehagan la factura que emitió en agosto y la divida en dos, una de tres meses como máximo y la otra del resto de días, puesto que saben que la normativa no les permite facturar más de tres meses.

En la reclamación se solicita la devolución del cobro indebido de más de tres meses y la devolución del incremento de las tarifas por sequía. "Que Emproacsa esté en quiebra técnica no es justificación alguna para repercutir esa mala gestión administrativa en los ciudadanos de Puente Genil", indican.

Otro punto tratado en la reunión fue la recogida de 2.300 firmas por la Plataforma Ciudadana en contra de la subida de agua de Emproacsa y que se hará entrega de las mismas a quien corresponda.