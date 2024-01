El edificio de la polémica en Carcabuey

La tranquilidad del día a día de Carcabuey ha saltado en pedazos desde que el Consistorio de la localidad de la Subbética anunciaba el pasado 17 de enero, en redes sociales, el proyecto ganador de la licitación del edificio destinado a espacio escénico y otras dependencias municipales de la plaza de España.

Mientras que para el equipo de gobierno carcabulense, integrado por los ediles de IU, el proyecto ganador «refleja la idea del nuevo edificio y su integración dentro de una futura actuación integral en la propia plaza», son mayoría los vecinos del pueblo que opinan lo contrario, como así han dejado constancia en multitud de comentarios en redes sociales.

Calificativos

Y como muestra, un botón, ya que el edificio proyectado ha sido definido como «barbaridad, aberración, mamotreto vanguardista, un auténtico disparate, monstruosidad y aberración estética, un despropósito, una catetada...», siendo mayoría los que coinciden en señalar que es completamente inapropiado para la zona, ya que consideran que destrozaría la esencia y encanto del pueblo y rompería con la estética de las viviendas del entorno.

El mismo alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, ha reconocido que «es normal y respeta que la estética pueda generar un poco de polémica», advirtiendo que «no deja de ser un edificio singular y cualquier actuación que se lleve a cabo en un espacio público genera un impacto». Pero lo que Sánchez no comparte es el debate que se ha generado sobre su construcción o no, ya que, como ha afirmado, «ya se decidió que el edificio se haría, por lo que edificio va a haber sí o sí, en ese emplazamiento, porque eso es lo que se ha aprobado y era el proyecto estrella de nuestro programa de las pasadas elecciones municipales, que dieron una mayoría holgada a nuestro proyecto político».

Pese a la tajante postura del alcalde, los grupos de la oposición, PSOE y PP, han mostrado su total desacuerdo con el proyecto, los primeros afirmando que el edificio «nos parece un gasto absolutamente innecesario, que responde a un capricho personal de IU y no a una necesidad real para el pueblo», mientras que los populares han solicitado la paralización del proyecto iniciando para ello una recogida de firmas, que ya cuenta con 700 adhesiones.

Pase lo que pase, la polémica ha entrado de lleno en la rutina de los carcabulenses y, vistas ambas posturas, tiene visos de tener largo recorrido.