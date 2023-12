El sector bancario ha sumado un 21% de las reclamaciones tramitadas en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Palma del Río en 2023. El ejercicio cierra con un total de 430 expedientes tramitados y más de 300 consultas.

La banca se erige como el sector con más reclamaciones, la mayoría derivadas de gastos hipotecarios por el previsible plazo de prescripción de acciones, según ha apuntado por el Tribunal Supremo en la cuestión perjudicial planteada a Europa, que baraja como posible el mes de enero de 2024; otras causas responden a comisiones indebidas, estafas bancarias relacionadas con el uso fraudulento de tarjetas, cargos no autorizados y seguros de prima única al contratar una hipoteca.

El segundo sector que recibe más reclamaciones es el suministro de energía, aparece en el cómputo del año con un 19,5%. La mayoría de los casos están vinculados a desacuerdos en la facturación, principalmente a los retrasos en la emisión de facturas en los períodos establecidos, esta situación genera a los consumidores una fuerte preocupación por el incremento de la cuantía adeudada en tanto sigue sin recibir las facturas, así como la incertidumbre económica para hacer frente a los pagos, apuntan desde la Oficina.

En tercer lugar, un 16% de las reclamaciones, los servicios de telefonía móvil, telefonía fija e internet, en concreto, el cobro de tarifas distintas a las contratadas, deudas reclamadas y no reconocidas, retraso en la ejecución de las bajas, cobro de servicios no contratados, portabilidad no efectiva o gastos de penalización por baja anticipada, todo ello derivado de la cada vez mayor vía de contratación a distancia. Otros sectores son las garantías, los seguros, talleres de reparación y vehículos al incrementarse la venta del sector.