La comunidad Ahmadía del Islam celebró a lo largo de la mañana de este sábado su tradicional reunión anual, denominada por esta congregación islámica como Jalsa Salana. En ella han participado desde su presidente a nivel nacional, Abdul Razak, hasta el alcalde de la localidad, Juan Antonio Reyes. Además, han participado representantes de distintos colectivos de la provincia y del resto del país, que han respaldado el mensaje de «Amor para todos, odio para nadie».

Esta reunión ha tenido un calado nacional y el lema ha sido «Aferraros fuertemente, todos juntos, con la cuerda de Alá y no os dividáis». También se han sumado al encuentro el ex rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán; y el catedrático de Derecho Manuel Torres. Este último abordó temas de actualidad, como la guerra entre Israel y Gaza y la importancia de buscar acuerdos entre los países para que las personas no sufran sus consecuencias.

Por otro lado, el presidente de la comunidad Ahmadía hizo un llamamiento a las palabras del jalifa de dicha institución religiosa, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, que condenó la matanza de civiles inocentes en ambos bandos de la guerra entre Hamás e Israel y expresó su temor de que la situación siguiera saliendo de todo control. Los asistentes recorrieron finalmente las instalaciones y recibieron un almuerzo pakistaní.