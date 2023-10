La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este martes, en rueda de prensa, que la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla en la provincia es “el mayor atentando contra la igualdad de los cordobeses y cordobesas”, según ha informado el PSOE por medio de una nota de prensa. Es una aseveración, sigue informando el PSOE cordobés, que ha sido suscrita por los alcaldes y alcaldesas de Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo, Iznájar y Benamejí que han comparecido con la dirigente en la sede provincial del partido junto a la secretaria de Sanidad de la CEP, María José Andrada.

“Ahora que se habla tanto de igualdad, no hay mayor igualdad que aquélla que protege a los servicios públicos, mientras que el mayor atentado a los ciudadanos y ciudadanas es el que viene a deteriorar el sistema sanitario andaluz como está haciendo el Gobierno de Moreno Bonilla”, ha reafirmado Crespín tras haber constatado las quejas y reivindicaciones vecinales en manifestaciones de protesta, reuniones con plataformas y centrales sanitarias. “Es lo que está haciendo Moreno Bonilla desde que llegó a la Junta: crear unas necesidades sanitarias para luego entregarlas a la privada sin ningún coste”.

Entre las carencias y recortes constatados en la provincia, Crespín ha enumerado listas de espera “que crecen más rápido que en el resto del país y que nos sitúan a la cola de las 17 comunidades autónomas”; despido de profesionales sanitarios; carencia de pediatras “que hacen que en Córdoba la ratio sea de un pediatra por cada 1.000 niños y niñas”; problemas con las infraestructuras deficientes y obsoletas, como sucede en Iznájar o en Córdoba capital; hospitales infrautilizados, como sucede en Palma del Río; equipos de diagnósticos nuevos y avanzados que no se pueden usar porque no hay profesionales, o el caos del servicio de las ambulancias. “Y frente a todo ello, el Gobierno de Moreno Bonilla presenta un Plan de Choque que desvía 734 millones de euros a la privada porque sabe que no hay mayor negocio que la enfermedad y que ninguno estamos libre de ella”, ha remachado la socialista.

Carencias en Iznájar y Montilla

Por su parte, el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha denunciado los incumplimientos de la Junta en estos 5 años de mandato para construir el nuevo centro de salud del municipio que vendría a dar cobertura suficiente a las 19 aldeas que lo componen. “En Iznájar tenemos unas necesidades especiales por la dispersión territorial, y estamos siendo sometidos a un maltrato que clama al cielo porque nuestro centro de salud presenta deficiencias de salubridad, accesibilidad y espacio y pusimos un terreno a disposición de la Junta hace 3 años y nos han ido poniendo excusas todo este tiempo para no construirlo”, ha comentado, además de adoceler de falta de médicos, enfermeros, administrativos y celadores o el deficit en la asistencia semanal del consultorio de una aldea “con un médico que lleva meses sin aparecer”.

Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, se centró en la “gran reivindicación” de la Campiña Sur cordobesa, avalada por las mancomunidades y por el pleno de la Diputación, para la división en dos áreas sanitarias del territorio, una de la Sur cordobesa y otra de la Subbética, “un compromiso adquirido por la Junta días antes de las elecciones autonómicas entre el viceconsejero y la delegada con los sindicatos”, ha asegurado, “del que ahora se desdicen, lo que es del todo impresentable”.

Llamas ha recalcado que el hospital de Montilla es el único de nivel 3 de Andalucía que no tiene un área sanitaria propia, por lo que se ha referido a él como “un ambulatorio grande, con más espacio, pero sin profesionales ni servicios sanitarios”, y ha cargado contra la gestión del PP de trasladar los servicios sanitario que antes se hacían en la pública a la privada: “En el área sur de Córdoba tenemos los hospitales de Cabra, Montilla, el chare de Puente Genil y un hospital privado, al que el SAS está trasladando a los pacientes”.

Problemas en Peñarroya y Benamejí

En el Guadiato y Peñarroya-Pueblonuevo, los problemas se acentúan porque el abastecimiento de agua ha relegado a la sanidad en las prioridades de la Junta, en palabras de su alcalde, Víctor Pedregosa, que ha relatado que tanto en el centro de salud como en el Hospital comarcal hay sobresaturación de citas. “Nos faltan facultativos, sobre todo en el equipo de salud mental, que debe estar compuesto por dos psiquiatras y un psicólogos y actualmente sólo hay un psiquiatra, mientras que en atención primaria la lista de espera supera supera los 7 días, y en el Hospital Valle del Guadiato los quirófanos de Trauma están sin actividad porque hace meses que no hay especialistas, las citas de Digestivo se reducen a dos veces por semana y las de Urología un par de veces al mes”.

En Benamejí, su alcaldesa, Carmen Lara, ha citado problemas “por el envejecimiento del centro de salud, que necesitaría ampliar consultas, eliminar barreras arquitectónicas y medidas de ahorro energético como cambiar persianas y cierres”, y también de atención sanitaria “porque nos haría falta un desdoble de cupo, ya que estamos por encima del acuerdo firmado con sindicatos de un máximo de 35 pacientes”. Lara ha tildado el último periodo estival como “el verano de la vergüenza porque por primera vez no se han cubierto las vacaciones, sino que se han repartido a los pacientes entre los demás facultativos además de la reducción de dirección”, y ha expuesto que las urgencias de las poblaciones de Encinas Reales y Palenciana “dependen de nuestro centro de salud, por lo que tenemos sobresaturación, y que antes tenían pediatra y matronas y ahora no”.

Por último, la secretaria de Sanidad de la CEP, María José Andrada, ha abundado en la crítica a la gestión sanitaria de la Junta que hace que “se pague a la privada 10 veces más de lo que cuesta el servicio sanitario en la pública” y que el Plan de Choque de Moreno Bonilla contemple “que sigan cerrados los quirófanos por las tardes y que no hay otra excusa que el concierto millonario con la privada”. Andrada ha lamentado que uno de cada 5 andaluces se haya tenido que pagar un seguro sanitario para ser atendido a tiempo, y ha anunciado el apoyo del PSOE de Córdoba a las movilizaciones de las mareas blancas que se están organizando para final del mes de octubre.