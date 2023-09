La Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) el proyecto de ampliación del Hospital de Montilla por algo más de 4 millones de euros. Así lo confirmó este martes la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, que visitó el centro de La Retamosa junto al director del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Castro, y a la directora médica, la montillana Soledad Delgado Zafra.

María Jesús Botella, que también estuvo acompañada por el neumólogo Luis Manuel Entrenas, aseguró que las obras en el Hospital de Montilla –que cuentan con un periodo de ejecución de catorce meses– deberán comenzar en el plazo máximo de un mes, que es el tiempo establecido por la Plataforma de Contratación para que la empresa adjudicataria firme el acta de replanteo.

De este modo, el Ejecutivo autonómico pone fin al periodo de incertidumbre que generó la suspensión cautelar de la adjudicación de las obras que dictaminó el pasado mes de julio el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tras un recurso interpuesto por la empresa constructora sevillana Díaz Cubero.

La delegada de Salud no ocultó este martes su «asombro» ante las críticas expresadas por el comité de empresa, el Sindicato de Enfermería Satse y organizaciones como Izquierda Unida que, recientemente, denunciaron el «desmantelamiento silencioso» del Hospital de Montilla por parte de la Junta.

«A mí me parece que decir esto choca, de una manera frontal, con la realidad», aseveró ayer María Jesús Botella quien, no obstante, aseguró entender que «los grupos de la oposición tienen que hacer oposición», si bien les invitó a hacerlo de una manera «más constructiva y, sobre todo, más realista» porque «dentro de un mes y medio, cuando empiecen aquí las obras, no sé cómo van a poder seguir sosteniendo esos argumentos», añadió.

Al respecto, la responsable provincial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía insistió en que las obras de ampliación del Hospital Comarcal de Montilla «van a suponer un impulso espectacular» del centro sanitario ubicado en el paraje de La Retamosa y «van a representar un paso más para seguir haciendo de este lugar un hospital comarcal de primer nivel, donde se va a seguir prestando la asistencia sanitaria del mayor nivel posible».