Vox tiende la mano al Partido Popular en Córdoba para sentarse a hablar de la Diputación, pero les recuerda que no tienen mayoría absoluta para gobernar la institución provincial. "El PP no tiene una mayoría absoluta que le permita gobernar y en sus manos está responder a esa mano tendida de Vox”, ha dicho el presidente del partido en Córdoba, Rafael Saco, en la primera rueda de prensa del partido después de la ofrecida la misma noche electoral del 28M. Cabe recordar que los populares necesitan el voto de Vox al menos para designar al presidente del Palacio de la Merced, ya que los resultados de los comicios arrojaron una mayoría para el PP pero no absoluta, de 13 diputados, y con un diputado de Vox, frente a los partidos de izquierdas que han gobernado estos últimos años y cuya suma no supera a la bancada de la derecha: el PSOE, logró 11 diputados y Con Andalucía, 2.

Francisco Franco gana las elecciones en Encinarejo por Vox Los concejales de Vox elegidos por el partido judicial de Córdoba han recogido ya sus credenciales en la Junta Electoral, entre ellos el primer alcalde de esta formación en la provincia, Paco Franco, futuro alcalde de Encinarejo. Saco ha puesto en valor el aumento de votos registrado por Vox respecto a las elecciones municipales del 2019 (alcanzando los 27.000 votos), que les ha permitido obtener "el triple de concejales", al pasar de 5 a 16 ediles, además de que en localidades como Fuente Obejuna se han quedado a 16 votos de obtener representación. Muy poco para el segundo diputado El presidente de Vox en Córdoba ha recordado que le faltó "muy poco" para obtener el segundo representante en la Diputación, pero también ha dicho que está "clara" la interpretación que hay que hacer de este resultado en el ámbito provincial. "Ha habido un claro mandato en contra de las políticas de izquierdas y a favor de que se construya una alternativa, una alternativa política al socialcomunismo que ya se da en algunas regiones de España y se va a dar sin duda en muchas alcaldías", ha asegurado el también concejal del Ayuntamiento de Córdoba. En este sentido, Saco ha asegurado que van a ser "responsables" en la construcción de esa alternativa y "consecuentes" con los votos que tienen en comparación a otras fuerzas políticas. Por último, Rafael Saco ha indicado que van a "estar esperando pacientemente, con la mano tendida y con la única línea roja de respeto a los votantes de Vox". En esa línea ha invitado al Partido Popular a hablar de la Diputación "con el máximo respeto a los votantes de ese partido y al resultado que han obtenido; vamos a tener responsabilidad y paciencia, pero la provincia de Córdoba tiene urgencias que no pueden espera demasiado", ha asegurado.