Tres mociones, relacionadas con la educación, el agua y las viviendas públicas, lograron un apoyo unánime en el Pleno de la Corporación municipal de Lucena celebrado en la tarde-noche de este martes. Una sesión presidida por Teresa Alonso, primera teniente de alcalde, debido a la intervención a la que fue sometido el viernes el primer edil, Juan Pérez, y que le ha obligado a respetar cuatro días de reposo sin hablar.

Una de las propuestas, suscrita por el PSOE, se basa en la solicitud al Gobierno andaluz de financiación para la urgente e imprescindible, más aún en este ciclo de grave sequía que sufre la provincia, obra de reconstrucción de la infraestructura hidráulica que parte desde Zambra, dado que las grietas y las fugas de agua provocan la pérdida de más del 50% del caudal.

El montante de la actuación, que está previsto hacerse en dos fases, asciende a unos 12 millones de euros. El texto reclama a la Junta de Andalucía la inclusión de esta actuación en el Plan SOS, dotado con 4.047 millones.

Los socialistas recordaban que el Ejecutivo andaluz ha validado tres decretos de sequía sin ninguna repercusión en Lucena.

El acuerdo final incorporó una enmienda del Partido Popular consistente en exigir también al Gobierno central la concesión de recursos a municipios que rebasan los 20.000 habitantes. La oposición le reprochó al equipo de gobierno local el retraso en este proyecto.

Desde el PP indicaban que «lo que no se ve, como no se corta la cinta, no interesa arreglarlo». Izquierda Unida, por su parte, aludía a los pactos presupuestarios y de investidura incumplidos, y Ciudadanos reclamaba «soluciones» ante un verano de previsibles restricciones. Vox lamentaba que «termina el mandato y no se ha iniciado la obra».

Mamen Beato, consejera delegada de Aguas de Lucena, criticaba a la Junta por «haber metido en un cajón» las solicitudes del Consistorio lucentino.

Reivindicar a AVRA reparaciones "urgentes"

En el mismo pleno, consiguió el respaldo de todos los grupos una proposición de Cs para reivindicar a AVRA reparaciones «urgentes» en edificios de las calles Fuente Tójar y, también, a instancias del PSOE, Monturque y La Rambla, ante «las humedades, daños estructurales y malos olores» detectados.

Cs también abogaba por afrontar, desde el Ayuntamiento, la revisión del alumbrado público y la limpieza en el barrio de Santa Lucía. El edil de Urbanismo, César del Espino, aseguró que, en un mes, el Ayuntamiento renovará las luminarias en esta zona y pidió, con la aceptación final de Cs, que la moción plasmase las reiteradas gestiones efectuadas por el Consistorio ante la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

Por último, en presencia de miembros del ampa del colegio Virgen del Valle, recibía el beneplácito común la moción de IU sustentada en emplazar a la Junta a «mantener todas las líneas» de Educación Infantil y Primaria en el municipio, eludiendo «reorganizaciones» que impliquen la pérdida de aulas.