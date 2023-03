«Detrás de cada proyecto hay un gran trabajo que no se ve»

Francisco Cabezas Pérez es licenciado en Biología por la Universidad de Córdoba y lleva más de 37 años trabajando como técnico del Ayuntamiento de Aguilar, labor por la que ha sido galardonado con el primer premio en la categoría de Búsqueda de la Excelencia en Clave Local de los Premios a la Gobernanza que organiza la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y fueron entregados hace unos días en Sevilla.

¿Cómo resumiría usted su trayectoria?

Se resume en unas cuantas palabras: paciencia, trabajo, dedicación, ilusión, innovación, responsabilidad, con alegrías y frustraciones. Todo ello en el ambiente complejo de un ayuntamiento y con el objetivo de atender las necesidades, estar a la altura de las expectativas y abrir nuevas oportunidades a la ciudadanía en aquellas delegaciones en las que he trabajado.

En esos 37 años de trabajo, ¿en qué cosas ha cambiado Aguilar?

Hoy se dispone de equipamientos que antes no se tenían. Se ha conseguido un incremento de los recursos ligados al patrimonio histórico, como por ejemplo la recuperación del Pósito; prestar atención al cerro del castillo, que se ha integrado dentro de la interesante oferta cultural aguilarense, cuando se partía de un lugar completamente abandonado y marginal; se dispone de espacios expositivos para realizar actividades culturales y de todo tipo y para la formación. Y, aunque queda camino por andar, hay una mayor conciencia sobre el patrimonio.

Como técnico de Cultura de Aguilar, ¿qué logros se han conseguido?

Es una reflexión engañosa, puesto que nunca estás contento con lo que se hace, porque estimas que se podría haber hecho mejor o porque lo consideras insuficiente. Pero está la dotación de un espacio bibliotecario mejorado; la intervención constante desde 1988 para recuperar el cerro del castillo; la proyección fuera de nuestro pueblo y provincia de la Noche de la Media Luna; o la apuesta por la recuperación de la iglesia de los Desamparados para dotar al pueblo de un auditorio y un espacio de uso cultural. Pero todavía queda mucho por hacer.

¿Qué actividades han marcado un antes y un después en la cultura aguilarense?

Dentro de mi experiencia, la Noche de la Media Luna, y también la Cata Popular impulsada por Pepe Cabezas con otros objetivos, fueron todo un referente en la provincia e incluso en ámbitos mayores. La primera de las actividades supuso un cambio en la manera de hacer cultura, con la participación de un voluntariado entregado y motivado por hacer algo diferente. Al recordar los primeros años se me viene a la cabeza una palabra: ilusión.

¿En qué proyectos se encuentra trabajando actualmente y cuáles tiene pensados para los próximos años?

El desarrollo de Aguilar, en su más amplio concepto, siempre es un reto para el trabajo desde un ayuntamiento. En el ámbito cultural estamos preparando las actividades anuales y algún que otro proyecto que podremos abordar en breve. No hay que olvidar que detrás de cada proyecto hay un importante trabajo, en todos los aspectos, en el que participan varias personas, un trabajo que no se ve y en muchas ocasiones ni se valora, por no tener una repercusión social inmediata ni estar expuesto al conocimiento general. En muchas ocasiones en ese trabajo callado del empleado público es donde está el soporte para la consecución de objetivos.