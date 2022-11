El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado dos Sueldazos dotados con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros, en La Cala de Mijas (Málaga) y Huelva respectivamente, y ha repartido medio millón de euros entre las provincias de Málaga, Huelva y Córdoba. En esta última provincia, ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros en Fernán Núñez.

En la provincia de Málaga, Diego González, vendedor de la ONCE desde el año pasado, dio este premio solo once días después de haber dado otro premio de 100.000 euros con el Rasca Cleopatra de la ONCE también en La Cala de Mijas, el pasado día 8. "Siento alegría, satisfacción, orgullo y felicidad", decía nada más saber que había vuelto a dar fortuna a alguno de sus clientes.

"Cuando di el Rasca dije que mi sueño era seguir dando premios y ahora doy este. Desde entonces las ventas aumentaron --reconoce--, así que espero que me compren ahora todos el de Navidad por si lo doy también", añade.

Mientras, en Huelva, ha sido Ángel Omella quien ha repartido el mismo Sueldazo de 240.000 euros en diez años, en la avenida Ruiz Picasso de la capital onubense, según ha informado la ONCE en un comunicado.

El sorteo de este sábado, que estaba dedicado al 50 Aniversario del Hospital Universitario de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en la localidad cordobesa de Fernán Núñez, por lo que, en total, ha repartido medio millón de euros en premios mayores entre las provincias de Málaga, Huelva y Córdoba. El resto de premios del sorteo del sábado 19 han ido hasta Cataluña y la Comunidad de Madrid.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrecerá este martes, 22 de noviembre, un bote de 32 millones de euros.