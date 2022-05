El pasado jueves, 12 de mayo, en Montemayor, la ONCE ha instalado su nuevo modelo de quiosco más accesible, ecológico, ergonómico y cercano al público. Se encuentra situado en Plazuela de Salvador Carmona Gómez, una zona estratégica y visible para el público, rodeada de bancos, negocios, el ayuntamiento, etc.

En la provincia de Córdoba es el tercer quiosco del modelo nuevo que se instala, además de Baena y Villafranca A la presentación del quiosco han asistido Juan Carlos Rodríguez Hierrezuelo (jefe de ventas), Antonio García López (alcalde de Montemayor), Julia García Torrecillas (directora de la ONCE, agencia de Fernán Núñez) y el agente vendedor Antonio Marín Moreno.

El nuevo diseño del quiosco de la ONCE cuenta con unas dimensiones que no solo no obstaculizan el paso en las aceras, sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y también para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor. Con el objetivo de acercarse más al público, se ha conseguido un modelo más actual y atractivo, mostrando un excelente escaparatismo, por la gran superficie acristalada que presenta. Además, su iluminación le convierte también en un punto de referencia, sin ser agresivo con los entornos. Cuenta con dos puntos de atención de venta y la exposición de los productos de juego es muy clara y organizada, cumpliendo así con la normativa de accesibilidad universal y con el objetivo de que el acto de comunicación y compra sea cercano y abierto Igualmente, los materiales con los que se ha construido el quiosco y la dotación de sistemas de aire acondicionado frio/calor son acordes con las más altas prestaciones y rendimiento ecológico. Así como, una mayor funcionalidad y seguridad.