Varias decenas de tractores han partido sobre las diez y cuarto de la mañana de este jueves en caravana desde Hinojosa del Duque camino del recinto ferial de Pozoblanco en defensa del sector agroganadero entre el sonido de numerosas bocinas.

Sobre las nueve y media de la mañana comenzaron a concentrarse en Hinojosa, donde también han acudido tractores procedentes de la localidad vecina de Belalcázar. A la caravana, que acompaña la Guardia Civil de tráfico regulando la circulación, se están sumando agricultores y ganaderos de los pueblos por los que pasa como Fuente La Lancha y Villanueva del Duque.

A la llegada al recinto ferial de Pozoblanco está previsto que se lea un manifiesto reivindicativo. En los tractores se han colocado pancartas en las que, entre otras cosas, se puede leer: "Apoyo al sector primario", "En defensa de nuestros ganaderos y agricultores", "Nos estáis ahogando y no con agua", "El campo se muere, la ganadería agoniza", o "Si en el campo no se trabaja en la ciudad no se come".