Un grupo amplio de ganaderos y agricultores de Los Pedroches han sacado este martes sus tractores para recorrer el itinerario entre Hinojosa del Duque y Pozoblanco y mostrar su protesta ante la difícil situación por la que atraviesan por los costes de producción que soportan, que hacen que estén «asfixiados» y con la incertidumbre de si podrán mantener mucho tiempo sus explotaciones en funcionamiento «si esto dura mucho».

La decisión de hacer la tractorada se tomó en la noche del lunes y «de manera improvisada» y partió de un grupo de ganaderos y agricultores de Hinojosa del Duque, ya que muchos no pudieron ir a la manifestación del domingo en Madrid y también querían mostrar su malestar en la comarca.

Pese al poco tiempo de preparación y difusión, más de 60 tractores se dieron cita esta mañana, ya que en el recorrido hasta Pozoblanco se fueron sumando más participantes de Villanueva del Duque, Alcaracejos o Dos Torres, y eso que muchos tuvieron que interrumpir sus tareas en sus explotaciones para participar.

Antonio, ganadero de Dos Torres, señaló que «esto es insostenible, gastamos el doble de luz, de gasoil y los piensos están por las nubes, junto a los costes de maquinaria o medicamentos». Y añadió que «de momento estamos funcionando a duras penas, pero no sé cuánto podremos resistir, y si cerramos y no producimos no sabemos qué comerá la gente».

Luciano, ganadero y transportista de Hinojosa del Duque, explicó que «nos sentimos abandonados, esto va a ser nuestra ruina y parece que el Gobierno no se quiere dar cuenta y nos van a llevar a una catástrofe».

"Nuestro trabajo es esencial para que la sociedad rural y quienes viven en las ciudades puedan comer todos los días", afirma Francisco, un agricultor hinojoseño

En parecidos términos se pronunciaba Francisco, agricultor de Hinojosa del Duque, que aseguró que «encima de como estamos parece que estamos mal mirados y cada vez peor, y nuestro trabajo es esencial y necesario para que la sociedad rural y quienes viven en las ciudades puedan comer todos los días».

«El campo se muere y los pueblos con él», gritaba un agricultor y ganadero desde su tractor, mientras que Miguel, ganadero de Pozoblanco, ponía de relieve que «la gente que le da de comer al mundo está siendo pisoteada».

Aplausos y muestras de apoyo

Los participantes pidieron perdón por si ocasionaron molestias por la marcha, que realizaron a una velocidad lenta, pero destacaron que encontraron muchos aplausos y muestras de apoyo a lo largo del recorrido, algo que les emocionó a muchos de ellos.

A la llegada a Pozoblanco cruzaron todo el Bulevar y terminaron en el recinto ferial del municipio. La Guardia Civil hizo acto de presencia pero pudieron completar su recorrido sin ningún inconveniente.

Los participantes señalaron al final que su deseo es llevar a cabo otro acto de protesta, inicialmente previsto para el viernes, pero más planificado con la idea de que puedan acudir más ganaderos y agricultores.

De momento, este martes su grito quedó claro porque el futuro de toda una comarca ganadera como Los Pedroches «está en juego ante esta situación, que es la peor que nos ha tocado vivir», afirmaron.