La conclusión de las obras de reurbanización del primer tramo de la Puerta de Aguilar, una de las vías principales de Montilla, ha llevado al Ayuntamiento a programar para el próximo martes la reapertura al tráfico rodado del tramo que discurre entre la confluencia de las calles Palomar y Ortega con Dámaso Delgado. De este modo, las calles adyacentes, cuyo sentido de circulación se ha visto afectado por las obras de reurbanización, recuperarán su sentido original.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y el jefe de la Policía Local, Francisco Gallego, explicaron este martes que la reapertura al tráfico de la calle se produce tras culminar las últimas actuaciones previstas dentro del proyecto de remodelación de la vía, «por lo que el centro de Montilla volverá a recuperar la normalidad».

«Además de finalizar las actuaciones en la calzada, se ha esperado a contar con los elementos de seguridad necesarios para el peatón y los vehículos», indicó el primer edil, quien apuntó que aún se está ultimando la colocación de señales y el repintado de algunas zonas.

De este modo, según el jefe de la Policía Local, con la reapertura al tráfico rodado de la Puerta de Aguilar se regresará al sentido habitual de la circulación en las calles Médico Cabello y Dámaso Delgado. Con respecto a las nuevas zonas de estacionamiento tras la reurbanización de esta céntrica vía, Gallego indicó que se han habilitado tres espacios para personas con movilidad reducida al inicio de la Puerta de Aguilar, otra a la altura del aparcamiento de la calle General Jiménez Castellanos y una tercera junto al Ayuntamiento. Por su parte, se han habilitado dos amplias zonas de carga y descarga cerca de Correos y en dirección a Ronda de Curtidores.

«A estos espacios se les suman varias zonas de estacionamiento a la altura del cruce de las calles Ortega y Palomar, que están dirigidas a aquellos particulares que tengan que realizar gestiones rápidas en comercios y establecimientos de la zona, por lo que tendrán un uso limitado de tiempo y, con ello, favorecer la rotación», subrayó el jefe de la Policía Local.

El alcalde de Montilla aprovechó el anuncio de la reapertura de la Puerta de Aguilar para pronunciarse sobre la polémica que han generado los maceteros de grandes dimensiones que se han instalado en uno de los márgenes de la vía. Llamas aseguró que «se están analizando los últimos remates de la obra», incluyendo los maceteros, que no se habían contemplado en el proyecto original. «No era posible poner árboles en el subsuelo, como estaba proyectado, debido a los numerosos suministros que se encuentran soterrados en la zona», explicó el alcalde, quien reconoció que «cuando se eligen por catálogo cierto tipo de elementos no se pueden constatar sus dimensiones reales». Por eso, «se ha hecho un trabajo previo de orientación para ver el lugar idóneo y ahora se están adecuando en su posición correcta y también redimensionando la altura».