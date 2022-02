El diputado provincial de Vox, Rafael Saco, ha denunciado en Pedro Abad «otro episodio más que demuestra que la inseguridad en nuestras calles es cada vez mayor, y ninguna familia debe huir de su sitio de residencia por estas circunstancias». Saco insiste en que «la ocupación ilegal trae consigo otros problemas que pueden agravarse según el barrio, porque la vigilancia no siempre es suficiente». Saco ha visitado la localidad del Alto Guadalquivir después de que un okupa de la urbanización El Señorío agrediera al padre de una familia residente de forma legal en estas viviendas situadas a la entrada al casco urbano del pueblo.

El diputado provincial ha explicado que "este tipo de episodios no son casos aislados. Hoy una familia se va de esta localidad, en esta ocasión por un problema generado por el paso de un cable por su fachada, pero realmente se va por la falta de seguridad que hay en nuestras calles. La delincuencia, el vandalismo no pueden suceder en nuestros barrios un día sí y un día no, porque esto genera a su vez despoblación, miedo a salir a la calle y por tanto, miedo a realizar una vida normal, esto genera desarraigo al territorio".