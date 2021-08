La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha afirmado este miércoles, durante una visita a Cádiz, que "el incendio de Alcaracejos, con seiscientas y pico hectáreas quemadas, merece, porque tiene un daño medioambiental muy grave, que pueda entrar dentro de ese decreto", en referencia al acuerdo del Consejo de Ministros de ayer martes, por el que se declararon zonas catastróficas en 13 comunidades autónomas, incluida la localidad cordobesa de Villaharta, donde la semana pasada ardieron casi 113 hectáreas.

La exclusión de Alcaracejos provocó sorpresa entre las distintas administraciones públicas y Crespo ha asegurado en una comparecencia ante los medios de comunicación que "vamos a demandar que el incendio de Alcaracejos esté dentro de ese decreto del Estado".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "estamos elaborando un informe de lo que ha ocurrido este verano que vamos a enviar al Gobierno de España, con cada una de las actuaciones más importantes". La consejera ha indicado que en los meses estivales han ardido 4.960 hectáreas en Andalucía y se han registrado 588 actuaciones del Infoca, de las que 445 han sido conatos de fuegos y 143, incendios.

Así, ha apuntado que "ese decreto ya ha incluido algunos de los incendios de Andalucía, pero nosotros creemos que la actividad que establece en ese decreto el nivel 1 es una cuestión absolutamente técnica, de Protección Civil, y que hay incendios que no están en el nivel 1, por ejemplo, el de Alcaracejos, que merece que pueda entrar dentro de ese decreto".

En estos términos ha hecho referencia a la justificación por la que esta localidad habría quedado fuera de la declaración de zona catastrófica. El acuerdo del Consejo de Ministros establece que "en todos los casos, estos incendios (los afectados por la declaración) alcanzaron tal gravedad que las administraciones competentes (las comunidades autónomas) se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección". En el caso de Alcaracejos, no se activó el protocolo de emergencia.

Crespo ha indicado que, junto al siniestro de la localidad cordobesa, también estudiarán la posibilidad de que se incluya en el decreto el incendio de La Línea, en Cádiz, para lo que presentarán "un informe exhaustivo que permita al Gobierno de España traer esas posibilidades económicas a las zonas que han sufrido incendios este verano".

Atender los daños

Consultado por este periódico, el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio, se ha remitido a las declaraciones de la consejera y ha opinado que "no se pueden excluir incendios forestales de un decreto de ayuda para zonas catastróficas con criterios de Protección Civil, porque hay un daño medioambiental importante".

De este modo, ha hecho referencia al informe que prepara la Consejería "para presentar los motivos por los que consideremos que debe ser incluido Alcaracejos en las ayudas de zona catastrófica, porque hay una catástrofe medioambiental que si no, se queda sin atender".

La pista de La Zarca

En respuesta a la consulta realizada por el PSOE sobre la utilización de la pista de La Zarca en las labores de extinción del incendio, Aloisio ha explicado que "los aviones de carga en tierra que se utilizaron en el incendio de Alcaracejos son el modelo A-802. Por razones de operatividad, se decidió que recargaran en el aeropuerto de Córdoba y no en La Zarca. El motivo es que desde Córdoba podían despegar con carga completa de líquido retardante, mientras que desde la Zarca solo podrían operar a media carga".

El delegado de Desarrollo Sostenible ha aclarado que "son decisiones técnicas, que corresponden a la dirección de extinción y no consigo entender las razones de la pregunta del PSOE, porque saben perfectamente que el delegado no entra en el mérito de esas decisiones". A esto ha añadido que "no cabe poner en duda ni lanzar insidias sobre una decisión que corresponde a los expertos en extinción de incendios forestales del Plan Infoca, que saben lo que tienen que hacer en todo momento".

Los socialistas exigen responsabilidades

A través de un comunicado, el PSOE cordobés ha reclamado este miércoles "responsabilidades" a la Junta de Andalucía y ha criticado que calificó el incendio de Alcaracejos como nivel de emergencia 0, "lo que ha dejado a esta zona fuera de las ayudas aprobadas por el Gobierno central", ha destacado. "Todo ello, a pesar de que las llamas afectaron a explotaciones agrícolas y ganaderas, y de las más de 600 hectáreas arrasadas, y de que fuese necesario rescatar a 12 personas que se vieron cercadas por el fuego", ha recordado.

Ciudadanos pide diálogo

El parlamentario andaluz de Ciudadanos por Córdoba, Emiliano Pozuelo, ha afirmado, también en una nota de prensa, que "pedimos diálogo entre las administraciones para solucionar los graves daños causados por los incendios en la comarca de Los Pedroches". Entre otras cuestiones, ha precisado que la activación de un nivel u otro de emergencia es "una decisión estrictamente técnica", que se determina por parte de la dirección operativa del Infoca sobre el terreno, en función de las características y la evolución del incendio y "que nada tiene que ver con los daños causados por ese incendio".