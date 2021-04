El Partido Socialista de Córdoba escenificó ayer su división en torno al debate nuclear sobre el adelanto de las primarias internas que deben elegir quién será el próximo candidato socialista a la Junta de Andalucía. Ayer, cuatro ejecutivas de otras tantas agrupaciones del Partido Socialista en la capital cordobesa (la mitad de las de la capital en una provincia con más de 80) pidieron que se adelanten esas primarias antes del verano, el mismo día que el secretario provincial, Antonio Ruiz, negó tajante por la mañana esa posibilidad argumentando que «no toca». Para más inri, el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, hizo esas declaraciones en presencia de Susana Díaz, durante una visita de la secretaria general del PSOE-A a Peñarroya-Pueblonuevo.

Ruiz mostró su rechazo al adelanto de las primarias de su partido en Andalucía ya que se trata de un «proceso reglado» que ahora «no toca». El líder socialista cordobés afirmó que se están viviendo unos momentos «extraordinarios» y «muy difíciles» con la pandemia que es la «prioridad» y aseguró que dicho adelanto «no lo comparten las agrupaciones locales de la provincia» que están «dedicadas» a «trabajar por solucionar» los «problemas de los ciudadanos». Ayer, el presidente Andaluza, Juanma Moreno, ha vuelto a decir que no habrá adelanto electoral.

Jaén, primero

Pese a las palabras del secretario provincial, en Córdoba ya han dado el paso cuatro agrupaciones socialistas, que se suman a la iniciativa liderada por la dirección provincial del PSOE en Jaén, crítica con Susana Díaz, que también pidió este fin de semana el adelanto del proceso interno. En concreto son las agrupaciones de Ciudad Jardín (Poniente Sur), Norte-Sierra (la de la exalcaldesa Isabel Ambrosio), Sureste-Levante y Periurbana Oeste Sierra (El Higuerón, Villarrubia, Trassierra y Encinarejo).

De momento solo la actual portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dado un paso al frente y ha planteado su deseo de aspirar de nuevo a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sin que se haya hecho oficial, también se ha barajado el nombre del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como candidato alternativo a Díaz. El primer edil hispalense ya se ha reunido con Pedro Sánchez en Ferraz para abordar esta cuestión sin que por ahora, como decimos, se haya oficializado su nombre como candidato.

En Córdoba, donde la dirección provincial se ha mantenido fiel a Susana Díaz, los movimientos críticos ya han empezado a sentirse. La semana pasada informamos de la aparición de varias plataformas y páginas de apoyo a Juan Espadas.

Crespín habla de deslealtad

Asimismo mostró ayer su malestar ante las palabras de Antonio Ruiz, la secretaria de Organización, Rafi Crespín, que lamenta que el secretario general del PSOE de Córdoba hable «como partido sin ni siquiera haber reunido a la ejecutiva provincial». Crespín considera un error y un gesto de «deslealtad» hablar sin haber debatido. «Como el PSOE de Córdoba no puede hablar porque no ha consultado a sus órganos, si lo hubiese hecho, se hubiese debatido y se habría dado cuenta de que no hay tanta unanimidad sobre las primarias como él cree», explica. La secretaria de Organización tampoco está de acuerdo con aquellos que dicen que no es momento, por la crisis y la pandemia: «Precisamente ahora más que nunca necesitamos un Partido Socialista fuerte», declaró ayer a este periódico Crespín.

Lo mejor sería el consenso

En los escritos que se han dado a conocer en las agrupaciones socialistas díscolas, idénticos en texto y que piden un adelanto electoral en el proceso de primarias socialistas para elegir candidato a la presidencia de la Junta, se parte de la premisa de que «la única opción viable para desalojar a la derecha y la ultraderecha» de Andalucía es el PSOE. Aluden a la multitud de encuestas publicadas (la última de hace solo unos días y en la que se otorgaba una ventaja de 7,7 puntos al PP sobre los socialistas) que señalan una tendencia en la que la derecha conservaría la mayoría absoluta, por lo que defienden un adelanto en sus primarias para «mantener un amplio debate en el seno del socialismo andaluz sobre cómo hacer frente a esta situación, con el objetivo de revertirla en las próximas elecciones andaluzas». «Lo ideal sería que, fruto de ese debate, se llegase a un consenso entre los diferentes puntos de vista que pudiera marcar el camino a seguir en el futuro. Sin embargo, esto cada día parece más difícil en un escenario en el que no cabe descartar un adelanto electoral en Andalucía, lo que acortaría enormemente el tiempo disponible para reflexionar sobre cómo debe avanzar el proyecto socialista», dicen.

En este sentido, las cuatro agrupaciones solicitan, con el objetivo de estar preparados para ofrecer «una oferta fuerte y solvente a la sociedad andaluza que surja del debate y la voluntad de los militantes socialistas», a la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A y a la Comisión Ejecutiva del PSOE el adelanto, a antes del verano, del calendario de primarias para la elección de la candidata o el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía.