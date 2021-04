La alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, ha afirmado este miércoles que, casi cuatro meses después, "la Justicia nos da la razón, esclarece toda la verdad y sentencia que el pleno de las 8.30 horas (que frenó la moción de censura) no es nulo, al contrario, se cumplió por parte del Ayuntamiento estrictamente la ley", lo que, a su juicio, deja sin argumentos a la oposición.

Relacionadas Desestimada la demanda de Alfonso Rojano contra el Ayuntamiento de Baena

En rueda de prensa, Piernagorda ha recordado que después del fracaso de la moción de censura en Baena por parte de los concejales de IU, PSOE y Alfonso Rojano, "el concejal tránsfuga presentó una demanda contra el Ayuntamiento porque se habían vulnerado sus derechos fundamentales y pedía la nulidad del pleno extraordinario" que se celebró el día 26 de noviembre del 2020 a las 8.30 horas de la mañana, previo al pleno de la moción. La alcaldesa considera que esta sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 5 de Córdoba es importante porque "afecta a los intereses de este Ayuntamiento", que, insiste, "ha sido extremadamente escrupuloso en la aplicación de la ley, que ese pleno se convocó desde Alcaldía de una forma ajustada a derecho" y, por lo tanto, "deja sin argumentos a quienes decían que todo lo ejecutado era nulo".

En su sentencia, el juez señala que por parte del Ayuntamiento se cumplió el examen de la legalidad formal del acuerdo de expulsión del concejal Rojano Delgado de su partido político Iporba, porque "el Ayuntamiento no puede entrar en el fondo de la expulsión del concejal, una cuestión que es competencia del juez de lo civil". La alcaldesa insiste en que el juez detalla en 12 pasos, 12 actuaciones, que hizo el Ayuntamiento en ese examen de la legalidad formal del acuerdo de expulsión, "recabó toda la información y la puso a disposición de todos los concejales".

Piernagorda ha reiterado que el Ayuntamiento "ha cumplido con su obligación con creces", por lo que están satisfechos desde el equipo de gobierno. En su comparecencia, ha añadido que también es importante que la sentencia deja "bien claro" que el pase a la condición de concejal no adscrito es automático desde el mismo momento en que Iporba le expulsó de su formación política. "Deja muy claro, contrariamente a lo que decía el informe de la secretaría de este Ayuntamiento, que no puede pretenderse, que no cabe en ningún caso, que es inadmisible, que el pase de un concejal a no adscrito tenga que ser decidido ni votado por los concejales de la Corporación", ha afirmado, añadiendo que "no hay nada que votar porque es concejal no adscrito porque lo dice la ley". Por ello, afirma que ese pleno fue una toma de conocimiento, "no procedía su tratamiento previo en comisión informativa".

Engaño a la ciudadanía

La alcaldesa desea que "nunca se repita en la historia de Baena" ese pleno. Considera que los concejales del PSOE e IU firmantes de la moción de censura, "en una operación de asalto al poder, intentaron por todos medios, con voces, gritos, no dejaban hablar a la alcaldesa, se decía que había que votar, que se estaba cometiendo prevaricación, que había que votar y cuántas veces dijeron que el pleno era nulo", todo eso para "impedir" que la alcaldesa cumpliera con su "obligación legal", recuerda, porque su objetivo "era consumar la moción de censura engañando a la ciudadanía". También ha resaltado que de "manera voluntaria" la retiraron cinco minutos antes del pleno de las 12.00 horas, 2porque sus partidos les prohibieron hacer una moción de censura con un tránsfuga".

Respecto a una segunda moción de censura, "de la que continuamente están hablando", afirma que una cosa es lo que uno opine personalmente y otra lo que dice la ley. "La ley es clara, un concejal solo puede firmar una moción de censura en el mandato", para evitar que se esté sucesivamente presentando mociones de censura creando inestabilidad política, social y económica, asegura. Así, ha adelantado que pase lo que pase en el juicio entre Iporba y Alfonso Rojano, "en el que el Ayuntamiento no tiene nada que ver, no van a poder presentar una segunda moción de censura".

Campaña de acoso y derribo

En ese relato, añade que la oposición continúa con su "campaña de acoso y derribo para desestabilizar, romper y bloquear". Luego "dieron un paso más y se ponen de acuerdo para que todo el dinero que hay destinado para defenderse de esa demanda lo quitamos a través de una moción", entiende la alcaldesa que "vulnerando con fraude de ley, la potestad y el derecho que tiene el Ayuntamiento a elegir la defensa jurídica que estime más conveniente". Y de nuevo ha dicho que esta cuestión se verá "donde corresponda".

Por último, ha señalado que están satisfechos con esta sentencia y ha pedido a los vecinos que estén tranquilos porque "mientras nosotros estemos gobernando las cosas se van a hacer bien, con transparencia y desde la legalidad".

Acompañada por el primer teniente de alcalde, Ramón Martín, ha asegurado que "este equipo de gobierno trabaja por el presente y el futuro de Baena y Albendin" y "nadie va a socavar la voluntad del pueblo expresada en las urnas".