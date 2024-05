La mujer apuñalada en El Brillante no estaba el sistema VioGén de protección

La mujer apuñalada este miércoles en El Brillante (la investigación apunta a un caso de violencia machista pero no descarta ninguna hipótesis), que terminó con la mujer herida y su pareja muerta por daños autoinfligidos, no estaba en el sistema VioGén, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno. VioGén es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En esta plataforma están presentes todas las instituciones con competencias en la materia, sirve para compartir información y, sobre todo, para valorar el riesgo de mujeres amenazadas.

Al no constar la mujer atacada como registrada en VioGén no existían medidas de protección ni tampoco orden de alejamiento del agresor, tal como han confirmado fuentes policiales, que también han asegurado que no se habían presentado denuncias previas por violencia de género entre la pareja.

El juez de instrucción que lleva el caso ha ordenado el secreto del sumario. Por el momento se está a la espera de los resultados de la autopsia del presunto agresor, que al parecer se habría suicidado instantes después de la agresión con la misma arma blanca con la que atacó a su pareja.

El IAM condena la agresión

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Rosario Alarcón, ha condenado la agresión "de forma absoluta" y ha pedido a las mujeres que se sientan amenazadas que denuncien de forma inmediata a sus agresores, dado que la "denuncia es prioritaria, porque pone en marcha muchos recursos en manos de las Fuerzas de Seguridad, por eso es importante". En este caso concreto no constaban denuncias previas y la mujer agredida tampoco estaba en los sistemas de alerta del IAM.

Según Alarcón, es importante que las mujeres que se sientan amenazadas acudan a alguno de los centros de ayuda que existen, entre ellos el propio IAM, que dispone de abundantes recursos. En sus propias palabras, "a veces las mujeres no ven el peligro que corren, así como sus hijos. Hay que tomar conciencia del peligro y asesorarse para poder tirar adelante y coger fuerza".

Entre esos recursos a disposición de la ciudadanía está el teléfono 900 200 999, que no deja rastro en el teléfono una vez realizada una llamada de aviso. Pueden usarlo las mujeres agredidas o amenazadas, pero también cualquier persona que presencie una agresión a un víctima de la violencia machista.

Un hombre señala los restos de sangre que aún quedaban por la mañana en el lugar en El Brillante hasta donde llegó la mujer con varias puñaladas huyendo de su agresor. / A. J. GONZÁLEZ

Plataforma contra la violencia

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha manifestado este jueves su "indignación" e "impotencia" ante el último caso de violencia machista en Córdoba capital. Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de la plataforma, María Gómez, quien ha lamentado, en referencia a la violencia de género, que "esto no se acaba", pues lo cierto es que su agresor "lo intentó, la apuñaló delante de su hija".

Además, según ha señalado Gómez, el agresor, "como hacen un tercio de los asesinos, pues se ha quitado la vida", y todo ello sigue repitiéndose por "la sociedad en sí no está tomando conciencia verdaderamente" de lo que supone la violencia de género, a pesar de "los años que llevamos ya machacando contra esto, pero no hay la suficiente conciencia" del peligro que supone para muchas mujeres. No obstante, la investigación sigue abierta.