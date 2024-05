El PSOE denuncia "el deterioro irreversible" del Jardín Botánico de Córdoba

El PSOE ha denunciado hoy “el deterioro constante” y “el abandono que empieza a ser irreversible” del Jardín Botánico de Córdoba por lo que entienden es una mala gestión de los responsables municipales. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha lamentado que la vinculación que tiene la ciudad con la naturaleza y de la que hace bandera con citas que van desde los Patios a Flora, no se haga extensiva a este espacio dependiente del Imgema.

El edil ha expuesto la situación de los 50 trabajadores del Botánico, una plantilla que reclama la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), hasta la de las dependencias “abandonadas por la falta de gestión del gobierno municipal”.

En su comparecencia, Dobladez ha asegurado que “el descuido” al que están sometidas las instalaciones puede “poner en riesgo” el trabajo de los empleados municipales y dificulta la experiencia de los propios visitantes.

El concejal del PSOE Joaquín Dobladez. / CÓRDOBA

Sin riego automático

Además ha rechazado que pese a esta situación no se gaste el presupuesto de este organismo y que haya quedado un 50% de remanentes sin emplear (446.000 euros de los 3,12 millones de presupuesto). Por este motivo, el PSOE propone el impulso de un plan de inversiones con ese crédito, que incluya la mejora del sistema de riego que de manera “inconcebible” no está automatizado y tiene llaves y arquetas deterioradas; la adquisición de sensores de humedad del suelo; y la mejora de la presión para el riego que es en estos momentos "insuficiente".

Asimismo, Dobladez lamenta el mal estado de los adoquines y la falta de algunos que han provocado incluso caídas de visitantes. Tampoco está bien la señalética ni la iluminación que está "obsoleta". Además el PSOE denuncia la existencia de goteras en el edificio de la sala expositiva; que el salón de actos tiene un equipamiento anticuado; y que las audioguías con códigos qr no tienen información asociada. "La tecnología no ha llegado al Jardín Botánico", ha dicho. En conclusión, los socialistas han exigido "que se tome en serio el Jardín Botánico, que no se lo condene a un abandono que empieza a ser irreversible".

Molinos cerrados

Por otro lado, como dependen también del Imgema, el concejal del PSOE ha denunciado el estado de los molinos de Córdoba, en especial del molino de Martos que está cerrado, y el de San Antonio, que solo se abre bajo demanda.