La UCO convoca 38 plazas de auxiliar administrativo: claves, fechas y requisitos para opositar

La Universidad de Córdoba (UCO) ha convocado un total de 38 plazas de auxiliar administrativo, en un formato de concurso-oposición. Es decir, primero habrá una fase eliminatoria a través de exámenes (oposición), de carácter eliminatorio. Aquellas personas que pasen el filtro, podrán aspirar al puesto de trabajo en una segunda fase de concurso, en el que se valorarán los méritos que mejorarán la nota para conformar el baremo final que seleccionará a los 38 aspirantes con mejor nota.

Hasta cuándo se puede presentar la solicitud

Esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 11 de abril, establece que el "plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles" desde su publicación en el BOE. En este sentido, el periodo arranca este jueves 18 de abril y hasta el 16 de mayo de 2024.

Alumnos haciendo un examen. / CÓRDOBA

La documentación debe entregarse en el portal web habilitado por la UCO, al que se puede acceder pinchando en este enlace web. En esta página informática se detallan los requisitos técnicos y se da contenido legal, con enlaces a las principales normas que regulan el proceso de selección de trabajo.

Hay que recalcar que los derechos de examen tienen un precio de 20 euros.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para poder aspirar a alguna de las 38 plazas de auxiliar administrativo en la Universidad de Córdoba son de dos tipos. En un primer grupo, generales, como el tener la nacionalidad española o de algún país miembro de la UE; haber cumplido los 16 años; no haber sido separado de cargos públicos por alguna sanción disciplinaria; no hallarse inhabilitado judicialmente, etc.

Los más importantes tienen que ver con la titulación. Hay que disponer del Título de Graduado en la ESO, o bien el Graduado Escolar. Además, también pueden optar los técnicos auxiliares o equivalentes. En el caso de los títulos extranjeros similares, es preciso disponer de una credencial para su homologación o reconocimiento.

Rectorado de la Universidad de Córdoba. / A. J. González

El tipo de puesto de trabajo

El puesto de trabajo al que se aspira, auxiliar administrativo, está englobado en el Grupo C de trabajadores de la universidad cordobesa, en concreto, en el subgrupo C2.

La fase de oposición

El concurso-oposición que rige la selección de candidatos tiene una primera fase de examen (oposición) sobre un temario de 20 temas divididos en varios bloques. En esta fase se podrán sumar un total de 60 puntos como máximo en dos pruebas distintas.

Además, dentro de esta fase hay dos exámenes. Uno primero tipo test, de 80 preguntas con cuatro respuestas alternativas de las que solo una será correcta. También habrá cuatro preguntas adicionales de reserva. Se deberá completar el test en 100 minutos para un total de 30 puntos.

En un segundo examen, que calificará de 0 a 30 puntos también, se tendrá que responder otro tipo test, esta vez de 40 preguntas y cuatro adicionales, en un ejercicio de 80 minutos.

La fase de concurso

En la fase de concurso se aportan los méritos para mejorar la nota. Aquí se incluyen titulaciones extra, cursos de formación, experiencia laboral, experiencia profesional en la UCO o en otras administraciones públicas, etc.

Puede consultar toda la información de la convocatoria de auxiliar administrativo de la UCO en este enlace web oficial.