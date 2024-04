El autor del cartel del Mayo Festivo responde a las críticas: "He querido ilustrar la diversidad cordobesa"

El pasado lunes, 15 de abril, se presentó el cartel del Mayo Festivo, una obra que ha estado a cargo del pintor cordobés Fernando García Herrera y que muestra a una mujer joven, morena, ataviada con un mantón y diferentes elementos de la orfebrería cordobesa. El cartel ha despertado cierta polémica en las redes por tomar de modelo a una mujer mexicana. Ante las críticas, el autor se ha pronunciado señalando que ha querido "ilustrar la diversidad cordobesa".

Sobre el cartel del Mayo Festivo

Como es tradición, y antes del inicio de las fiestas que marcan el mes grande de Córdoba, se presenta un cartel anunciador de las mismas, el cual suele realizarlo un artista de la ciudad. En este caso, el escogido ha sido el mencionado pintor Fernando García.

En la presentación, aseguró que para él ha sido "un gran honor y orgullo representar a esta ciudad con mi pintura aquí y en todo el mundo", destacando la libertad creativa con la que ha contado en todo momento. Tanta que no ha tenido "ni que presentar un boceto" al Ayuntamiento.

Así es el cartel del Mayo Festivo en Córdoba 2024 / MANUEL MURILLO

La modelo escogida ha sido su mujer, María José Vázquez, mexicana de nacimiento pero afincada en Córdoba. Vázquez se muestra con un mantón de Manila, una flor en el lado izquierdo del pelo, y pendientes de oro y perla pertenecientes a la bisabuela materna de la marquesa de Vega de Armijo. De la creación, destaca la intensa mirada de la mujer, así como su color de pelo, negro azabache.

Polémica y respuesta del artista

El cartel ha levantado una intensa polémica en redes sociales y en la sociedad cordobesa en general. Era previsible puesto que no hay año que el cuadro no genere revuelo. Quizás forma parte de la gracia de esto: discutir sobre un asunto importante a la par que banal para el ciudadano de a pie. La diferencia en cuanto a otros años es que esta vez, gran parte de los mensajes han puesto el acento en el origen de la modelo, criticando que sea mexicana y no cordobesa. Y es que, una gran parte de las críticas se han centrado en esta cuestión, muchos de estos comentarios con tintes racistas.

Ante esta situación, García Herrera, que en la presentación en el Consistorio ya dejó claro que quería reflejar "el cruce de culturas que ha habido en Córdoba", mirando así de manera especial a Iberoamérica, se ha visto obligado a reafirmar su mensaje e idea en redes.

En su cuenta de Facebook, el artista ha publicado un extenso texto en el que ha querido recalcar lo comentado en Capitulares. En el mensaje, en primer lugar pone el acento en el fondo escogido que acompaña a la mujer," superponen los colores y motivos florales que son consustanciales a nuestra tierra y a la primavera".

Posteriormente, destaca que "no es una cordobesa prototípica, sino que incorpora elementos en sus facciones y en la tonalidad de su piel que nos remiten a otros países, a otras tierras muy cercanas en el corazón, en el sentimiento y en la historia a nuestra patria". La decisión artística está fundamentada en que "he querido ilustrar la diversidad cordobesa y, al mismo tiempo, su apertura y proyección al mundo, a otras culturas y civilizaciones, pero haciendo hincapié en Iberoamérica. Y he querido hacerlo sin alejarnos de los patrones estéticos tradicionales de nuestra ciudad". "Muchas personas identificarán rápidamente a una mujer cordobesa, pero con un matiz diferente y exótico y, a la vez, cercano", señala.

El 'post' concluye dando las gracias "a todos los que veis y entendéis el sentido de esta obra".