La lluvia y los altos precios lastran la temporada de caracoles en Córdoba

La lluvia y los precios están lastrando la temporada de los caracoles en Córdoba: "Está yendo mal, peor que el año pasado". Como lamenta Pedro, de Caracoles Esmeralda, "las lluvias han venido bien para todos, pero para nosotros que es una temporada limitada... la Semana Santa ha sido criminal". En el ecuador de la temporada, que empezó el 23 de febrero, los caracoleros ya consideran este año como negativo, aunque mantienen la esperanza de que, por lo menos, este mes termine de ser próspero.

Abril, de momento, marcha bien para ellos y este inicio de la primavera resulta una época positiva pues las temperaturas y las condiciones climáticas invitan a acudir a alguno de los 35 establecimientos que hay en Córdoba hasta el 19 de junio. Sin embargo, como apostilla Pedro, "remontar no vas a remontar porque lo perdido está perdido".

Rosy, que regenta Caracoles Rosy (el puesto elegido como el que ofrece mejores caracoles por los lectores de Diario CÓRDOBA), repite prácticamente las palabras de Pedro. Para ella, una de las semanas grandes se tornó "fatídica", pero aclara que "no es sorpresa". Como matiza Antonio, de Caracoles Lozano, "hay semanas buenas y semanas malas". La lluvia es un factor contra el que no pueden luchar. Como lo es, señala este caracolero, el calor que comienza a llegar y que esperan que no sea demasiado intenso.

Los precios, disparados

A parte de la meteorología, quienes ofrecen este plato tradicional de Córdoba tienen que lidiar con unos precios más elevados de lo normal. Rosy explica que "es un año raro: los caracoles están muy caros, hemos tenido que subir los precios, no hay mucha cantidad, no encontramos calidad...". Quienes regentan estos puestos tienen que hacer malabares con las ganancias y el precio final para hacer rentable el negocio.

Los caracoleros consultados han subrayado que lo subida de los precios para el consumidor es bastante limitada, pese a que, como apunta Antonio, han subido hasta el doble para ellos. Además de ese incremento del valor, Pedro hace hincapién en el trabajo que hay detrás e indica que, tras comprarlos, también hay que tener en cuenta que muchos caracoles llegan vacíos o en mal estado. "Compras cinco kilos, pero sacas buenos 3,5 o 4 kilos", ejemplifica.

En este sentido, Antonio lamenta que los precios del producto sigan subiendo. Con los negocios en pleno funcionamiento, los variaciones del valor por el que compran ya no afectan, según dice, al precio final que el cliente se encuentra.

Abril, "el mejor mes"

Pese a las dificultados que han afrontado en la primera mitad de la temporada, el dueño de Caracoles Lozano mantiene la prudencia y cree que, para sacar conclusiones, hay que esperar a terminar la temporada. Los meses que están por delante podrían darle un giro al panorama de los caracoleros.

"Este mes es el mejor para nosotros", recuerda Rosy, quien aprovecha para agradecer a los vecinos y clientes, así como a su equipo de trabajo, por el reconocimiento en la encuesta de Diario CÓRDOBA. Por eso, tienen que aprovecharlo ya que mayo, con las fiestas, no termina de serlo tanto.

La responsable de Caracoles Rosy invita a todos los cordobeses a que se paseen por los puestos, ya que "si se llena uno, se llenan todos". Y, mirando al cielo, espera que el buen tiempo les permita tener unos buenos meses. "Ahora está viniendo la gente", dice alegre Pedro, quien reitera que "este mes es bueno" y que todavía tienen muchos caracoles que servir.

