Agüita fresca del Cabildo

Dicen que brindar con agua trae mala suerte, por más que en el Guadiato y Los Pedroches estén locos por hacerlo, se entiende. El alcalde, sin embargo, evitó chocar la copa el martes con el presidente de Emacsa, Jesús Coca, en la inauguración del nuevo depósito de Cerro Muriano (300 metros cúbicos de agua que evitarán cortes en verano), que fue saludado con salvas de la cercana base militar. Los ediles bebieron agua (que, por cierto, ha subido su precio un 5% en Córdoba), pero dejaron pendiente el chinchín. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

Dicen --la gente tiene una guasa increíble-- que han propuesto a Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, que el día en que por fin vuelva el H2O a los grifos del norte de la provincia se bañe en las aguas de Sierra Boyera, como hizo --meyba mediante --Manuel Fraga en Palomares. Habrá que preguntárselo a él y a su jefa de prensa, pero no creo que les seduzca la performance.

Desde luego, las copas, ya sean de agua o de gintonic, pueden dar y quitar mucho. En Bilbao, por ejemplo, una copa te puede colocar una gabarra en mitad de la ría; y en Córdoba puede arrancarte del almanaque una Cata del Vino en menos que canta un gallo. Por el susto de habernos quedado sin cata, varios concejales con Miguel Ángel Torrico a la cabeza fueron esta semana al recinto de El Arenal para comprobar que la obra del alcantarillado estaba ok, que el recinto ferial sigue allí y que la portada de la Feria está en pleno montaje. Los árboles (quitando los plátanos de la calle del Infierno) siguen igual de chicos, no se hagan ilusiones.

Lo que no está ni se le espera de momento son los 2,3 kilómetros de variante Oeste, que el Pleno no sabe ya si reclamar con la publicación de un calendario 2024 con la Corporación municipal al desnudo (sabemos quién sería el mes de mayo). El Gobierno admite que sigue sin tener cronograma para esta infraestructura que uniría las carreteras del Aeropuerto y de Palma del Río, y la Junta dice que ha llamado a Óscar Puente pero que no les coge el teléfono. Que le manden un telegrama, digo yo: «Urge variante Oeste -stop- apenas 2 kilómetros -stop- 12 años esperando -stop- hasta los mismos -stop y fin-». O algo así.

El Pleno aprobó cuarto y mitad de mociones: poner un nuevo sistema de préstamo de bicis; abrir un museo de la caza; mejorar el distrito Sur... La persona que mejor habló en el salón de plenos ni llevaba chuleta ni era concejal: se llama Mireia Martínez y tiene un comercio en la calle Motril. «Cruzando el puente, nos sentimos abandonados», espetó, elocuente, la ciudadana al gobierno para reclamar seguridad, limpieza e infraestructuras en el Campo de la Verdad, Sector Sur y el barrio Guadalquivir.

En ausencia de María Jesús Botella, delegada de Salud de la Junta, la diana de la sesión fue Miguel Ruiz Madruga, con quien no tuvieron piedad los técnicos de emergencias sanitarias (profesión que ejercía el edil del PP antes de dedicarse a la política) que denunciaron el mal estado del servicio de ambulancias de la capital y que lo interpelaron como «compañero». Como es ya habitual, el portavoz socialista, Antonio Hurtado, llevó a los asistentes a la sesión plenaria por la senda del ayuno intermitente con dos horas de ruegos y preguntas en hora punta (de las 14 a las 16 horas). Las cuestiones formuladas (es tarea de la oposición fiscalizar la gestión municipal, vale, bueno) dan muestra de que Hurtado se lee los papeles, pero que no tiene piedad ni con sus compañeros de bancada. ¡El tipazo que se nos está quedando, gracias, portavoz!

Los del PP, por su parte, han culminado la semana con la apertura de la avenida de Trassierra -quién ha visto la calle de las Margaritas y las portátiles, y quién la ve-, y han presentado para su aprobación la semana próxima el Plan municipal de vivienda, que prevé la construcción por parte de Vimcorsa de 750 VPO de aquí a 2029 (2.144 si contamos la de iniciativa privada). Hablando de viviendas, reseñar que los vecinos del Parque Figueroa recibieron el jueves la visita del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que les traía, ¡toma ya!, 10 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la rehabilitación de 1.440 pisos del barrio.

Terminamos el fin de semana con el viaje que el alcalde ha hecho con sus homólogos de las otras 14 Ciudades Patrimonio a Roma, donde han sido recibidos por el Papa Francisco. Suplicamos al regidor que atine con el ruego y que si se hace un Juanma Moreno y pide agua procure que no caiga en mayo. Ora pro novis, Bellido. n

