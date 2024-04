El delegado del Gobierno en Andalucía ante la violencia vicaria: "es absolutamente cruel"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández ha presidido una reunión con los responsables de las Unidades de Violencia sobre la Mujer en las ocho provincias andaluzas y con la coordinadora regional, Maribel Montaño, en Córdoba, con el objeto de estudiar los últimos casos y medidas adoptadas por el Gobierno para incrementar la protección de las víctimas.

"Es absolutamente cruel", así ha calificado el delegado la violencia vicaria, y ha recordado que de los siete casos a nivel nacional en este año 2024, dos son de Andalucía, "evidentemente nos preocupan las cifras". En este contexto, ha proseguido que "hay otra parte que tiene que ver con la relación en la mente diabólica que se produce cuando entiende que con los hijos puede hacer mucho daño y matar en vida a la madre de esos menores".

Ante ello, Fernández ha asegurado que se "seguirá peleando y poniendo todos los recursos que sean necesarios para conseguir que entre todos erradiquemos esta angustia permanente, esta tragedia social y este fracaso de una sociedad, cuando se produce la absoluta desprotección de una mujer por el solo hecho de que es mujer y que quiere actuar con absoluta libertad a la que tiene derecho, así como los menores que ni siquiera forman parte de esa ecuación de relación íntima, sino que están ahí porque nacieron en ese entorno y esa situación".

En este sentido, el delegado considera que "hay que extremar las precauciones" a la hora de articular las medidas para regular una separación o divorcio en donde haya menores y, por lo tanto, un régimen de visitas. Así, ha abogado por trasladar propuesta para que se procure evitar situaciones de riesgo donde los antecedentes indiquen que pueda haber una reacción o una acción criminal por parte del padre de los menores, que, "si es maltratador, ya de por sí algo debe de influir de manera importante en el régimen de visitas".

"Nunca es suficiente"

El representante del Ejecutivo ha afirmado también que "se conoce la parte más trágica, pero a diario el trabajo permanente y continuo tanto de las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones del Gobierno, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el sistema judicial intentan evitar permanentemente situaciones que lamentablemente no se pueden contabilizar", aunque ha asegurado que "si no fuera por la protección permanente y continua habría datos mucho más trágicos".

"Nunca es suficiente", ha reconocido Fernández quien insiste en que con que haya "una sola víctima, ya es un fracaso de la sociedad en su conjunto y especialmente de los gobernantes". Por ello, como ha reconocido el objetivo de esta reunión con las Unidades de Violencia sobre la Mujer, es saber de las propuestas, la operatividad y las instrucciones que aprueba el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Igualdad.

Por último, ha reprobado "absolutamente cualquier declaración o conducta de cualquier partido político que no repruebe y que no hable de violencia machista", de ahí que haya reclamado "nada de ambigüedades", puesto que "no se puede hablar de violencia doméstica", ha apostillado, para enfatizar que "esto es violencia machista, diferente al resto de violencias".

Reunión con los responsables de las Unidades de Violencia sobre la Mujer de las ocho provincias. / CÓRDOBA

Pacto de Estado

Referente a las palabras de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, reclamando una revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Fernández ha proseguido que: "en este momento no me siento capacitado para decir si hay que revisar o no el pacto, lo que hay es que profundizar en todas las medidas desde los colegios, las familias y todo el entorno", además de "todas las administraciones".

También, el representante del Gobierno central ha indicado que en Andalucía hay 250 municipios adscritos al sistema VioGen y, por lo tanto, colaboran con la Policía Nacional o Guardia Civil en la vigilancia de las víctimas que residen en el municipio y que han sufrido un episodio de violencia de género"

Por tanto, el delegado ha mantenido que "desde la administración local, pasando por la autonómica y la estatal, porque es prácticamente una competencia de todos, está claro que hay que profundizar en todas las medidas que permitan reproducir esta tragedia y eliminarla definitivamente de la sociedad".